Un segoviano recorre Portugal a pedales Fernando Álvaro, en una etapa por Portugal. / Blog de UC Cantimpalos Fernando Álvaro Fuentes realiza 1.370 kilómetros en bicicleta por el interior del país luso en una aventura de catorce etapas EL NORTE Segovia Domingo, 21 octubre 2018, 21:05

Catorce etapas divididas en dos bloques (uno de seis y otro de ocho, con uno de descanso). 1.370 kilómetros (una media de 98 por día, pedalada a pedalada) por el interior de Portugal, con la compañía de su inseparable bicicleta. Después de diez años haciendo los Cabos de España, el segoviano Fernando Álvaro Fuentes (UC Cantimpalos) decidió emprender una nueva aventura para recorrer diversos países. Esta vez se le ocurrió Portugal, un proyecto que él mismo ha bautizado con el nombre de Interlusitania, un viaje cultural, paisajístico, deportivo e incluso también gastronómico.

Salió de Zamora, con destino a Miranda de Douro; después a Mirandela. El tercer día le llevó a Vila Real, un recorrido algo más duro, con continuas subidas. El cuarto día llegó a Viseu, en otra dura pero atractiva etapa. Al quinto día llegó a Coimbra, por bosques, ríos, valles y pureza medioambiental con un final grandioso en una ciudad de las que nunca se olvidan. La sexta etapa finalizó en Leira y al séptimo día descansó. La séptima etapa terminó en Satarem y la octava, en Montemos O Novo.

Después llegó a Beja y al día siguiente, la décima etapa de su viaje, con algo de lluvia, terminó en Evora. Portalegre y Castelo Branco fueron los siguientes puntos de destino, para cerrar ya en Guarda (posiblemente el día más duro por un perfil ascendente y un día de viento, lluvia, frío y montaña) y terminar en Ciudad Rodrigo, también con el mal tiempo como protagonista. «La verdad es que me he encontrado bien; creo que he gestionado bien el esfuerzo y todo se ha desarrollado con normalidad», a pesar de que las últimas etapas se hicieron algo más duras, sobre todo por el mal tiempo, pero ni esas malas condiciones le quitaron la emoción de disfrutar de la aventura. «Ha sido una experiencia muy agradable, de las que gusta, porque tampoco he realizado excesos. Además, el tiempo se pasa volando y no da tiempo a aburrirse».

Satisfecho

Dicen que si compartes el camino, nunca viajarás solo. Y es lo que ha hecho Fernando Álvarez. Etapa por etapa ha ido compartiendo todas sus impresiones y fotografías en el blog de la Unión Ciclista Cantimpalos, al que agradece su respaldo y apoyo. También agradece el interés de todos los que han seguido «y me siento satisfecho de que todo haya ido fenomenal, el verdadero objetivo de esta historia»

De espíritu inquieto, Fernando Álvarez ya tiene nuevos retos en la cabeza. «Tengo unas cuantas ideas, como la Toscana en Italia, Canarias, Escocia... Varios lugares. Tampoco me quiero liar . Ya veremos;la cuestión es hacer lo que a uno le guste y sobre todo, que se divierta».