El segoviano Jorge de Frutos sustituye a Lamine Yamal en España

Jorge de Frutos ha sido convocado de nuevo por la selección española de fútbo. El extremo segoviano del Rayo Vallecano ha sido llamado a última ... hora por Luis de la Fuente para cubrir la baja de Lamine Yamal, ausente por problemas físicos, en la lista para los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia y Turquía. Una noticia que se celebra con especial orgullo en Navares de Enmedio, el pequeño municipio de menos de 100 habitantes en el que nació y donde se sigue cada paso de su carrera casi como una fiesta patronal.

Hace apenas unos días, De Frutos se había quedado fuera de la primera convocatoria de noviembre, después de haber estado en las dos listas anteriores y de haber debutado con la absoluta el 7 de septiembre de 2025. Aquella noche se convirtió en el segundo internacional absoluto nacido en la provincia de Segovia y en el vigésimo quinto debutante de la era De la Fuente.

La baja de Lamine Yamal, en medio de la polémica entre el Barcelona y la Federación Española de Fútbol, ha abierto un hueco en la convocatoria que ha sido ocupado por De Frutos. Con Nico Williams también aquejado de una pubalgia, De la Fuente ha optado por el jugador del Rayo Vallecano, que ha ganado la partida a Jesús Rodríguez, extremo del Como que también había sido convocado recientemente con la selección.

Aunque España tiene prácticamente asegurada su clasificación para el Mundial del próximo verano, la convocatoria de este noviembre es especialmente relevante al ser la penúltima antes de la cita mundialista. Antes de conocer los 26 escogidos por De la Fuente para pelear por el segundo Mundial, tan solo habrá una convocatoria más en marzo de 2026.