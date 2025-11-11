El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jorge de Frutos, durante el partido que jugó con España. El Norte

El segoviano Jorge de Frutos sustituye a Lamine Yamal en España

El jugador del Rayo Vallecano, que no fue citado en un primer momento, entra en la convocatoria tras la polémica salida del extremo del Barcelona

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:07

Jorge de Frutos ha sido convocado de nuevo por la selección española de fútbo. El extremo segoviano del Rayo Vallecano ha sido llamado a última ... hora por Luis de la Fuente para cubrir la baja de Lamine Yamal, ausente por problemas físicos, en la lista para los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia y Turquía. Una noticia que se celebra con especial orgullo en Navares de Enmedio, el pequeño municipio de menos de 100 habitantes en el que nació y donde se sigue cada paso de su carrera casi como una fiesta patronal.

