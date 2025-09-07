El segoviano Jorge de Frutos hace historia con España

Jorge de Frutos escribió esta noche una página histórica para el fútbol segoviano. El extremo del Rayo Vallecano debutó con la selección española absoluta en ... la contundente victoria por 0-6 ante Turquía, convirtiéndose en el segundo jugador nacido en la provincia de Segovia que logra vestir la camiseta de la Roja. Lo hizo entrando al terreno de juego en el minuto 68, en sustitución de Mikel Oyarzabal, durante un partido cómodo para los de Luis de la Fuente.

Con este debut, De Frutos sigue los pasos de Luis Minguela, quien defendió por única vez los colores de España en 1989, hace ya 35 años. Desde entonces, ninguna presencia segoviana en la absoluta… hasta hoy.

La llamada que cambió su carrera llegó el pasado lunes por la noche, cuando la baja por lesión de Yéremy Pino (Crystal Palace) abrió la puerta a un De Frutos que ya había destacado esta temporada con dos goles y dos asistencias en el arranque de curso. Sin haber pasado por ninguna de las categorías inferiores de la selección, su historia es una anomalía en el fútbol moderno.

Nacido en Navares de Enmedio, un pueblo de apenas cien habitantes de la provincia de Segovia, Jorge comenzó a jugar tarde, sin ficha federativa hasta los 14 años, cuando se unió al cadete del Cantalejo. De allí pasó al Rayo Majadahonda, luego al Real Madrid Castilla, y tras cesiones al Valladolid y al propio Rayo, encontró estabilidad en el Levante, donde explotó en Primera División.

Su regreso al Rayo Vallecano consolidó su evolución. En Vallecas ha sido titular indiscutible durante las dos últimas temporadas, superando la treintena de partidos por campaña y ganándose el cariño de la afición. Ahora, se suma a una lista selecta de jugadores del club franjirrojo que han sido internacionales absolutos: Guzmán, Diego Llorente, Luis Cembranos… y ahora, Jorge de Frutos.

Su irrupción en la selección ha sido celebrada con emoción en su pueblo natal y en toda la provincia de Segovia, una de las más modestas en cuanto a representación en la élite del fútbol español. Solo dos segovianos han sido internacionales en más de un siglo y más de 800 convocados por la selección nacional. A día de hoy, provincias como Cuenca o Guadalajara aún no han aportado ningún jugador nacido allí a la absoluta.

A sus 28 años, Jorge de Frutos puede decir que ha llegado. Si se queda o no, si marca o no, si vuelve o no, el tiempo lo dirá. Pero su debut ya es un sello imborrable en el pasaporte de su carrera. Y un motivo de orgullo para toda una provincia que, por una noche, se sintió protagonista del fútbol nacional.