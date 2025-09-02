Segovia vuelve a aportar un jugador a la selección española 36 años después

Jorge de Frutos, el jugador segoviano del Rayo Vallecano, ha sido llamado por Luis de la Fuente para incorporarse a la selección española y disputar ... los partidos de clasificación para el Mundial ante Bulgaria y Turquía. El futbolista, de Navares de Enmedio, se incorporará a la expedición en Las Rozas tras la lesión del delantero canario Yeremi Pino.

Se trata de la primera convocatoria para Jorge de Frutos, un jugador que ha empezado la temporada a un gran nivel a las órdenes de Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano. Con capacidad para jugar tanto en banda como en la punta del ataque, De Frutos -que en 2020 marcó el primer gol segoviano del siglo XXI en Primera División- será una alternativa más para el juego por banda de la selección española, aunque partirá como teórico suplente de Lamine Yamal y Nico Williams.

La convocatoria de Jorge de Frutos puede suponer un hito para el fútbol segoviano, que aspira a tener un jugador con la camiseta de España por primera vez en más de tres décadas. Hasta ahora, el único jugador nacido en la provincia de Segovia que ha jugado un encuentro con el combinado nacional es Luis Minguela. Lo hizo en una sola ocasión a finales de la década de los ochenta.