Jorge de Frutos celebra un gol con el Rayo Vallecano. EFE

Segovia vuelve a aportar un jugador a la selección española 36 años después

Jorge de Frutos, de Navares de Enmedio, ha sido llamado por Luis de la Fuente para suplir la baja de Yeremy Pino

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:10

Jorge de Frutos, el jugador segoviano del Rayo Vallecano, ha sido llamado por Luis de la Fuente para incorporarse a la selección española y disputar ... los partidos de clasificación para el Mundial ante Bulgaria y Turquía. El futbolista, de Navares de Enmedio, se incorporará a la expedición en Las Rozas tras la lesión del delantero canario Yeremi Pino.

