Jorge de Frutos, durante el partido que disputó con España. RFEF

Jorge de Frutos queda fuera de la penúltima convocatoria de España antes del Mundial

El jugador segoviano, que acudió a las dos últimas llamadas de Luis de la Fuente, no ha sido citado en esta ocasión

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:05

El segoviano Jorge de Frutos se ha quedado fuera de la nueva lista de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de ... clasificación rumbo al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía. La decisión supone un frenazo a la inercia del extremo de Navares de Enmedio, que había entrado en las dos convocatorias anteriores y había logrado debutar con la absoluta en septiembre.

