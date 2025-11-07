Jorge de Frutos queda fuera de la penúltima convocatoria de España antes del Mundial

El segoviano Jorge de Frutos se ha quedado fuera de la nueva lista de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de ... clasificación rumbo al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía. La decisión supone un frenazo a la inercia del extremo de Navares de Enmedio, que había entrado en las dos convocatorias anteriores y había logrado debutar con la absoluta en septiembre.

El jugador del Rayo Vallecano vivió su estreno con La Roja el 7 de septiembre de 2025, cuando el seleccionador le entregó la alternativa en la segunda jornada del camino mundialista. Aquella noche, De Frutos se convirtió en el vigésimo quinto debutante de la era De la Fuente y en el segundo internacional absoluto nacido en la provincia de Segovia, un hito para un municipio de menos de 100 habitantes como Navares de Enmedio. En octubre, el técnico volvió a contar con él, consolidando su presencia en una ventana marcada por las bajas y por el empuje del atacante franjirrojo.

Su ausencia ahora llega en un momento sensible: la convocatoria de noviembre es la penúltima antes de la gran cita del próximo verano, con una última ventana de selecciones prevista para marzo de 2026 antes de la lista definitiva. La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio de 2026 y concluirá el 19 de julio, un calendario que obliga a afinar cada elección.

En clave segoviana, el caso del futbolista de Navares de Enmedio tendrá que competir por un puesto como extremo. Pese a la ausencia de Nico Williams, Luis de la Fuente -que recupera a Lamine Yamal- parece preferir por el momento a jugadores como Yéremy Pino o Pablo Fornals. Jesús Rodríguez, extremo del Como que también fue convocado en anteriores citas por el seleccionador, ha quedado fuera de la lista.