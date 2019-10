El 98% de las segovianas objetivo del cribado de cáncer de mama se hacen las mamografías Mesa de la Asociación Española Contra el Cáncer instalada este viernes en la puerta del Ayuntamiento de Segovia. / Antonio de Torre La presidenta provincial de la AECC, Ana Sanjosé, calcula que al final del año, sumados todos los tipos de tumores, se habrán diagnosticado en torno a 1.200 patologías CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 19 octubre 2019, 08:52

Pulseras, gafas, paraguas, lazos... todos rosas, el color de la lucha contra el cáncer de mama, que este sábado conmemora su día mundial. Una jornada en rosa para perseverar en la causa. No en vano es el tumor más frecuente en la población femenina y que, a pesar de lo caminado e investigado, aún queda mucho recorrido por delante en cuanto al tratamiento, la prevención y la cura.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Segovia ha sentido el cariño, una vez más, de la sociedad representada en las instituciones, que se han volcado en arropar a la organización en su causa. La presidenta provincial de la entidad, Ana Sanjosé, ha hecho hincapié en que «hay que seguir trabajando en el autocuidado y la prevención» del cáncer de mama. Sobre todo, porque el mal cada vez tiene más remedio. Lo dicen los números, fríos pero alentadores en la lucha. La supervivencia de las mujeres que han padecido un tumor de estas características continúa subiendo.

La AECC subraya que cinco años después del diagnóstico, nueve de cada diez mujeres ganan la batalla. El principal arma con el cuentan a día de hoy es la prevención. Ana Sanjosé subraya que ya el 98% de la población diana en Segovia se somete a la prueba de la mamografía. «Tenemos que seguir incidiendo en el autocuidado», anima la responsable provincial de la asociación.

Más mayores y más jóvenes

Con el cáncer de mama se ve a pie de calle la existencia de una extendida concienciación social. Otras patologías oncológicas no cuentan con esa sensibilización, o al menos la población de a pie no la demuestra a la hora de poner en práctica la teoría vital de que prevenir es curar. Sanjosé compara, por ejemplo, la alta implantación de la mamografía con la escaso cribado para detectar el cáncer de colon, que apenas llega al 37%.

La sociedad no ha de bajar la guardia, no ha de relajar ni un solo segundo su actitud proactiva contra el cáncer. Los números, una vez más, justifican el toque de atención y el llamamiento de la organización sociosanitaria a que no se deje de investigar. Ana Sanjosé estima que, si se suman todos los tipos de cánceres, el año acabará en la provincia con entre 1.000 y 1.200 diagnósticos.

Que el volumen sea tan alto tiene mucho que ver con los avances en la prevención y también con una mayor tasa de supervivencia, apuntan los responsables de la Asociación contra el Cáncer. Parece una paradoja, pero no lo es. La presidenta provincial de la AECC pone de relieve que, al menos en lo que atañe al cáncer de mama, las pruebas diagnósticas han ampliado el radio de edad, ya que han aumentado tanto en la población más mayor como entre las mujeres más jóvenes.

8.441 pruebas

Cada vez pasan más personas por los centros sanitarios para someterse al examen de las mamografías, lo que quiere decir que la prueba principal abarca cada vez a más población, y por ende, aumentan las opciones de detectar un tumor, y sobre todo y más importante, de atajarlo a tiempo.

Pasan los años, persiste la lucha contra el cáncer y la transcendencia de obtener un diagnóstico precoz se mantiene en lo más alto de las prioridades a la hora de combatir la enfermedad. Los datos de 2018, a ejercicio cerrado de la Consejería de Sanidad, revelan el registro de 704 casos sospechosos de las 8.441 pruebas realizadas, lo que supone que el 8,3% de los casos son derivados a los hospitales para un estudio más exhaustivo, una biopsia, que confirme, o no, si se trata de un tumor y se proceda a la intervención médica o quirúrgica necesaria en cada caso.