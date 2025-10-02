El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desfibrilador situado en el Centro de Recepción de Visitantes de Segovia. Antonio de Torre

Segovia es la provincia con más población cardioprotegida en la región

Su censo de desfribiladores en espacios públicos no sanitarios arroja cifras superiores a las de Zamora, Ávila o Palencia

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:38

La provincia avanza a pasos agigantados para lograr los objetivos de cardioprotección. El registro autonómico de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) eleva a quince los dispositivos ... de reanimación existentes en espacios públicos no sanitarios por cada 10.000 habitantes, la cifra más elevada de toda Castilla y Léon. En términos absolutos, Valladolid y Burgos se colocan a la cabeza, pero la proporción de aparatos de intervención urgente por residente es mucho menor. Segovia llega incluso a superar a Zamora, Ávila y Palencia, de acuerdo con la estadística actualizada hace tan solo unos días por la Junta de Castilla y León.

