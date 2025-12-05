Segovia en Marcha reclama un acceso «justo» a las pistas de atletismo Asegura que el actual modelo beneficia a estudiantes de IE University frente a deportistas locales

El grupo municipal de Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha reclamado al Instituto Municipal de Deportes (IMD) un control de accesos «justo y coherente» en las pistas de atletismo que, a su juicio, no penalice al deporte base. La coalición advierte de que el modelo que maneja el PP para regular accesos y precios públicos podría acabar beneficiando a entidades privadas mientras encarece la práctica deportiva para clubes y familias segovianas.

Según explica la formación, el sistema planteado contemplaría que estudiantes de IE University puedan disponer de una bonificación del cien por cien por su condición de alumnado, mientras que cualquier deportista segoviano tendría que abonar una cuota general de 20 euros al mes. En el caso de menores vinculados a escuelas de atletismo, Segovia en Marcha sostiene que las bonificaciones previstas quedarían entre un 20% y un 40% por debajo de la aplicada al alumnado de la universidad privada.

Su portavoz, Guillermo San Juan, señala que comparten la necesidad de ordenar el acceso a instalaciones como las pistas, pero considera que la propuesta actual sería «discriminatoria» y «desigual» en sus efectos. La coalición alerta de que el encarecimiento afectaría a más de 350 familias ligadas al atletismo y pide un replanteamiento para proteger a los clubes que sostienen el deporte base en la ciudad.