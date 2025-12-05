El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Control de accesos a las pistas de atletismo Antonio Prieto de Segovia. El Norte

Segovia en Marcha reclama un acceso «justo» a las pistas de atletismo

Asegura que el actual modelo beneficia a estudiantes de IE University frente a deportistas locales

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:21

Comenta

El grupo municipal de Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha reclamado al Instituto Municipal de Deportes (IMD) un control de accesos «justo y coherente» en las pistas de atletismo que, a su juicio, no penalice al deporte base. La coalición advierte de que el modelo que maneja el PP para regular accesos y precios públicos podría acabar beneficiando a entidades privadas mientras encarece la práctica deportiva para clubes y familias segovianas.

Según explica la formación, el sistema planteado contemplaría que estudiantes de IE University puedan disponer de una bonificación del cien por cien por su condición de alumnado, mientras que cualquier deportista segoviano tendría que abonar una cuota general de 20 euros al mes. En el caso de menores vinculados a escuelas de atletismo, Segovia en Marcha sostiene que las bonificaciones previstas quedarían entre un 20% y un 40% por debajo de la aplicada al alumnado de la universidad privada.

Su portavoz, Guillermo San Juan, señala que comparten la necesidad de ordenar el acceso a instalaciones como las pistas, pero considera que la propuesta actual sería «discriminatoria» y «desigual» en sus efectos. La coalición alerta de que el encarecimiento afectaría a más de 350 familias ligadas al atletismo y pide un replanteamiento para proteger a los clubes que sostienen el deporte base en la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia en Marcha reclama un acceso «justo» a las pistas de atletismo

Segovia en Marcha reclama un acceso «justo» a las pistas de atletismo