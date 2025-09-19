Segovia en Marcha critica los retrasos en el mercado de Los Huertos

El Norte Segovia Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:35 Comenta Compartir

El grupo municipal de Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) exigirá explicaciones en la próxima comisión informativa por los retrasos en la apertura del mercado municipal de Los Huertos y por la campaña de tarjetas monedero anunciada para noviembre por el equipo de gobierno del Partido Popular. La coalición, a través de su portavoz Guillermo San Juan, recuerda que la reforma integral del mercado concluyó hace más de seis meses y que sus siete puestos debían haberse licitado en junio. «Estamos casi en octubre y no se sabe nada de la apertura; Mazarías nos criticó en enero por alegar para proteger el comercio de barrio y dijo que retrasaríamos la inauguración; la obra está recepcionada desde antes del verano y el mercado sigue cerrado. Es otro síntoma de parálisis en la gestión del PP», afirma.

Sobre las tarjetas monedero, San Juan se mantiene «prudente» hasta evaluar resultados, pero echa en falta más información y cuestiona el calendario y el diseño. Coincide con el sector en que una campaña así debería activarse en meses de 'vacas flacas' para las familias y el pequeño comercio. Por ello, propone octubre, después del esfuerzo del inicio de curso, como fecha idónea. En cuanto a la gestión, Segovia en Marcha defiende la gestión pública directa -como planteó en pandemia- frente a la externalización elegida por el PP. Y, en el diseño, critica que las familias deban adelantar 25 euros para comprar o descargar la tarjeta: «Exige planificar la compra y resta espontaneidad», dos ventajas que, a su juicio, tenían los bonos comercio gratuitos y descargables al momento. «Tenemos muchas dudas y creemos que se podía haber hecho antes y mejor, pero esperamos sinceramente que, al menos, tenga un impacto positivo, porque el pequeño comercio segoviano lo necesita», concluye.

