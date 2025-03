El alquiler en el mercado de Los Huertos costará menos de 500 euros

Quique Yuste Segovia Viernes, 21 de marzo 2025, 07:34 Comenta Compartir

El alquier de los puestos del reformado mercado de Los Huertos, en el casco antiguo de Segovia capital, tendrá un coste inferior a los ... 500 euros mensuales. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, confirmó que el precio que tendrán que abonar los futuros adjudicatarios de los siete nuevos espacios será más bajo que el previsto en un primer momento, una vez ya se dispone de un estudio de valor de mercado que concluye que el arrendamiento no alcanzará esa cantidad. El regidor, no obstante, evitó precisar el montante total por el que los siete puestos saldrán a licitación ya que el reglamento todavía no está aprobado por el Pleno municipal.

La intención del gobierno municipal es que el próximo viernes la corporación pueda dar su visto bueno a la normativa que regirá el funcionamiento del nuevo mercado de Los Huertos, cuyas obras de remodelación terminaron hace semanas tras una inversión de más de 625.000 euros. Con el reglamento ya aprobado, el alcalde también declaró que espera que la licitación de los siete puestos se produzca «lo antes posible» para que el mercado pueda abrir sus puertas y dar servicio tanto a vecinos como a visitantes. La idea del equipo de gobierno es que los puestos estén ocupados por comercios de proximidad y que exista variedad en los mismos, de manera que no haya dos tiendas que se dediquen al mismo tipo de negocio. Mazarías también declaró que el proceso administrativo ha sufrido una demora de dos meses motivada por la presentación de una alegación por parte del grupo municipal de Segovia en Marcha. «Es una fórmula de hacer oposición que no comparto», sostuvo.

