El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Varias personas toman el sol en la ciudad de Segovia al comienzo del verano. Antonio de Torre

Segovia ha lanzado 30 avisos por riesgo de temperaturas extremas en la época estival

La provincia despide uno de los veranos más largos y tórridos del siglo tras registrar anomalías cálidas de hasta tres grados según el mes

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:44

Ha sido un verano lleno de contrastes, pero los segovianos lo recordarán principalmente por el calor sofocante. La época estival de 2025 figura ahora en ... las estadísticas históricas como uno de los periodos más tórridos del siglo. No tanto por el bochorno generalizado con el que ha tenido que lidiar la población a lo largo de los últimos meses, sino por la encadenación de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas durante un amplio lapso temporal -desde finales de mayo hasta mediados de septiembre-. Segovia ha permanecido con el mercurio de los termómetros por encima de los 30 grados más de la mitad de los días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  4. 4

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  5. 5

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  6. 6

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  7. 7 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  8. 8

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir Â«respeto, porque la gente va a trabajar con miedoÂ»Â 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia ha lanzado 30 avisos por riesgo de temperaturas extremas en la época estival

Segovia ha lanzado 30 avisos por riesgo de temperaturas extremas en la época estival