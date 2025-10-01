Segovia ha lanzado 30 avisos por riesgo de temperaturas extremas en la época estival

Ha sido un verano lleno de contrastes, pero los segovianos lo recordarán principalmente por el calor sofocante. La época estival de 2025 figura ahora en ... las estadísticas históricas como uno de los periodos más tórridos del siglo. No tanto por el bochorno generalizado con el que ha tenido que lidiar la población a lo largo de los últimos meses, sino por la encadenación de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas durante un amplio lapso temporal -desde finales de mayo hasta mediados de septiembre-. Segovia ha permanecido con el mercurio de los termómetros por encima de los 30 grados más de la mitad de los días.

Todavía no había comenzado junio cuando los segovianos dieron la bienvenida a la época más calurosa del año. La temporada de tirantes y pantalones cortos se inauguró oficialmente el 29 de mayo, cuando el conjunto de la provincia superó los 32 grados. En ese momento, la población no imaginaba que en las semanas siguientes se iban a batir varios récords por temperaturas máximas. Precisamente, Segovia ha despedido esta semana un verano que ha estado muy cerca de superar las marcas históricas de calor que a día de hoy ostenta 2022.

La llegada del otoño ha supuesto un antes y un después en la lectura de los termómetros. El desplome del mercurio -los valores mínimos de principios de septiembre ahora se constituyen como los más altos- ha supuesto un alivio para muchas personas que han tenido que lidiar con la segunda época estival más calurosa desde que hay registros. La temperatura media se ha cifrado en 23,14 grados, apenas dos centésimas por debajo del dato que se observó hace tres años, cuando se anotaron 23,16. Lo cierto es que ningún otro periodo veraniego de la última década llega a sobrepasar el promedio de 23 grados, de acuerdo con la estadística que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía térmica en relación a los parámetros habituales es de dos grados, por lo que la temporada estival ha sido considerada como extremadamente cálida, sobre todo en el entorno de Segovia capital y su alfoz. No obstante, el bochorno se ha adueñado de todo el territorio, incluida la meseta. La superación del citado umbral de temperatura media se ha notado en toda la provincia, incluso cuando julio se ha caracterizado por sumar varias jornadas con clima más apacible, que se han posicionado más cercanas a los parámetros típicos de la primavera. Ha habido destacadas fluctuaciones motivadas por días muy frescos que han convivido con otros muy tórridos.

El empuje del mercurio se debe fundamentalmente a los valores extremos que se han notificado entre el 21 de junio y 22 de septiembre. Muestra de ello es que el observatorio de Segovia haya apuntado el mayor dato de temperatura media de las máximas durante el verano, con 31,2 grados frente a los 31 que se notificaron en 2022.

Si no se hubieran sucedido tantos días por encima de los 30 grados, especialmente en agosto, debido a la ola de calor que se prolongó del 3 al 18; el balance estival de Segovia se hubiera ajustado más a los parámetros que son habituales. No ha sido así finalmente, ya que el 2025 ha sumado 70 días por encima de esta temperatura, de los cuales 57 se han repartido por la temporada puramente estival. Son seis jornadas más que las que se contabilizaron en el verano de 2022, el más caluroso de la historia; y la diferencia se eleva a veinte si la comparativa se realiza con 2023 y 2024.

Una treintena de avisos

Es una situación que ha obligado a la Agencia de Protección Civil a emitir una treintena de avisos por riesgo de elevadas temperaturas que pueden suponer un peligro para la población, de acuerdo con las predicciones del instituto meteorológico. En concreto, el 80% de las notificaciones realizadas se correspondieron con peligro 'bajo', ya que el pronóstico advertía de la superación de 34 grados; mientras que el resto -un total de seis- eran avisos de color naranja, es decir, indicaban un riesgo 'importante' de fenómenos extremos para los residentes en Segovia al aumentar el mercurio por encima de los 37 grados. Estas alertas se produjeron los días 7, 8, 9, 11, 16 y 17 de agosto, en plena ola de calor.

En la última década no se habían registrado tantos avisos que informaban sobre impactos graves para la población debido al calor, por lo que se han sucedido las solicitudes a los habitantes en las que se recomendaba tomar precauciones principalmente en las horas centrales del día. Las advertencias se repartieron entre agosto (13) y junio (10), mientras que disminuyeron significativamente en julio, con 6, respecto a anteriores periodos. La jornada más tórrida fue la del 17 de agosto, con 37,8 grados, que no llegó a desbancar la fecha que custodia el récord absoluto de temperatura máxima para todos los meses del año: el 13 de agosto de 2021, cuando se apuntaron por primera vez en la historia 38,7 grados en la capital segoviana.

Esto no ha evitado que el verano de 2025 se haya convertido en protagonista en el listado de efemérides. Por ejemplo, junio alcanzó la temperatura media más alta de la serie histórica, al ascender hasta los 23,3 grados. Lo mismo sucedió con el promedio de las máximas, que se elevó hasta los 30,8, lo que se traduce en un grado más en comparación con 2003, la anterior fecha que contaba con el valor más tórrido. Esto confirma el carácter extremadamente cálido que definió al mes de junio, que protagonizó la primera ola de calor de la época estival.

A mediados de julio refrescó en gran medida, hasta el punto de que se anotaron unas temperaturas ligeramente inferiores en relación con los valores normales para la época. Hubo cinco días en los que incluso las mínimas cayeron por debajo de los diez grados, lo que provocó un amplio contraste térmico entre el día y la noche. Todo cambió cuando Segovia dio la bienvenida a agosto, que se caracterizó por mantener el mercurio en unas cifras muy altas tanto de día como por la noche.

Noches tropicales

Fue difícil conciliar el sueño durante la ola de calor, que fue una de las más extensas de la historia y la responsable de que agosto de 2025 haya incrementado en hasta tres grados su promedio de temperatura habitual, al alcanzar los 25 grados. El instituto meteorológico detalla que el observatorio segoviano registró su media de temperaturas mínimas más alta para un octavo mes del año, con 18 grados; a lo que se suma también la mínima absoluta más elevada, con 26,2 grados, que fue observada en los termómetros al caer la noche el día 10.

Las noches tropicales, que son aquellas en las que el mercurio no logra caer por debajo de los 20 grados, fueron relativamente frecuentes durante el verano. Los segovianos durmieron con los ventiladores o aparatos de aire acondicionado encendidos durante las madrugadas del 10, 21, 22 y 30 de junio; así como en las del 2 y 4 de julio. En agosto, la provincia encadenó ocho noches tórridas que imposibilitaron el descanso a muchas personas y mantuvo durante una veintena de días las temperaturas mínimas por encima de los 15 grados. Por ello, la llegada del día 21 de dicho mes, cuando el mercurio descendió hasta los once grados con el ocaso, supuso un desahogo para la población.

Aún quedan unos días para despedir septiembre, que ha sido testigo de importancias fluctuaciones de los parámetros climáticos con el paso de los días. Empezó con registros cálidos muy similares a los de finales de agosto, pero los valores sufrieron un desplome a partir de la décima jornada para luego dispararse de nuevo al iniciarse la segunda quincena. A lo largo de la presente semana, las mínimas han amenazado con arrojar datos en negativo.

El frío ha hecho acto de presencia con el comienzo del otoño, pero el noveno mes del año finalizará con el tradicional veranillo de San Miguel. La predicción elaborada por la Aemet vaticina jornadas soleadas que irán acompañadas de un ascenso generalizado de las temperaturas que se hará notar a partir del sábado, cuando se prevé alcanzar los 25 grados. Los días consecutivos subirán hasta los 26 y 27 grados, aunque no se descarta que los valores sean más elevados en las zonas de la meseta y el noreste provincial.