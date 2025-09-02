Las noches de agosto son hasta cinco grados más cálidas que a principios de siglo

El mes de agosto de 2025 pasará a la memoria de los segovianos como un periodo de contrastes meteorológicos, tal y como ocurrió con el mes de julio ... . La primera mitad estuvo marcada por una ola de calor prolongada durante casi dos semanas, mientras que la segunda mitad trajo consigo un brusco descenso de las temperaturas que derivó frescas para tratarse del corazón del verano.

El arranque del mes ya anticipaba lo que se avecinaba. Entre el 1 y el 17 de agosto, las temperaturas medias diarias rondaron o superaron los 25 grados, con mínimas que apenas dieron tregua durante la madrugada. A lo largo de ese periodo se registraron repetidamente máximas por encima de los 35 grados centígrados, con jornadas que rozaron o superaron los 37. El día más tórrido fue el 17, cuando los termómetros llegaron a marcar 37,8, la máxima absoluta del mes. Sin embargo, la jornada que más incomodidad generó fue la del 10 al 11 de agosto: aquella noche, el mercurio no bajó de 26,2 grados, con una madrugada tórrida y una de las mínimas más altas de su historia reciente. Las llamadas «noches tropicales», cada vez más frecuentes, se intensificaron en esta primera quincena hasta el punto de hacer casi imposible dormir sin ventiladores o aire acondicionado.

Pero si el primer tramo del mes se caracterizó por el calor extremo, la segunda mitad estuvo marcada por un giro radical. El 18 de agosto se produjo un desplome súbito de las temperaturas: de los 37,8 grados del día anterior se pasó a 30 grados de máxima, y el descenso continuó en jornadas posteriores. A partir del día 20, la situación se tornó casi inverosímil para un mes de agosto: entre el 20 y el 22 las mínimas llegaron a caer hasta los 11 grados, mientras que las máximas no superaron los 27. El 28 de agosto se alcanzó uno de los registros más bajos del verano, con una máxima de apenas 22,2 grados, acompañada de una mínima de 12,7. El mes se despidió con valores igualmente frescos, como los 24,1 de máxima del 31, más propios de un inicio de otoño que del final de la canícula.

Más allá de esa variabilidad entre la primera y la segunda quincena de agosto, el balance del mes confirma una tendencia clara: los veranos son cada vez más cálidos y las temperaturas mínimas suben de manera más acelerada que las máximas. Ya se pudo comprobar también durante julio.

Los datos de agosto de 2025 hablan por sí solos. La temperatura media de las mínimas fue de 18 grados, el valor más alto de toda la serie registrada en el siglo XXI. En comparación, en 2006 la media de las mínimas fue de tan solo 12,6 grados. Es decir, en menos de dos décadas las noches de agosto en Segovia han ganado entre cinco y seis grados de media.

En cuanto a las máximas, el promedio alcanzó este año los 32 grados, también situado en la parte alta de la serie, solo comparable a años calurosos como 2003 (32,18 grados) o 2024 (32,14). De nuevo, la diferencia con los primeros años de siglo resulta evidente: en 2001, por ejemplo, las máximas medias apenas rozaban los 29,8 grados, y en 2020, uno de los más frescos de los últimos años, se situaban en 28,7.

En términos históricos, lo ocurrido este agosto demuestra que el verano segoviano es ahora más cálido, más largo y más duro que hace apenas dos décadas. Si antaño lo habitual era que las temperaturas descendieran por la noche hasta niveles frescos que permitían descansar, hoy esas noches se han convertido en la excepción. La noche tropical del 11 de agosto ilustra bien este cambio, con un valor de mínima que hubiera sido impensable en los años 2000.

No obstante, los episodios frescos registrados en la tercera decena del mes recuerdan que Segovia sigue siendo escenario de vaivenes bruscos capaces de llevar a la población del sofoco al fresco en cuestión de horas.