Lugares de las seis intervenciones que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Segovia. Antonio Tanarro

Segovia inicia la cuenta atrás para ejecutar seis proyectos antes de finalizar el año

Saca a licitación actuaciones de 'Acueductos de Biodiversidad' valoradas en más de un millón de euros

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:24

Seis proyectos, más de un millón de euros por ejecutar y tan solo cuatro meses y medio de tiempo para poder llevarlos a cabo. Son ... las cifras que trata de cuadrar la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia, que ha sacado a licitación seis de los lotes para realizar algunas de las actuaciones contempladas en el proyecto 'Acueductos de Biodiversidad'. El plazo corre y cada día cuenta para el Consistorio, que sabe que cada día de retraso en la realización de estas actuaciones puede tener consecuencias económicas para las arcas municipales. Al ser proyectos que cuentan con un elevado porcentaje de financiación europea, todas las intervenciones deben estar finalizadas antes del próximo 31 de diciembre.

