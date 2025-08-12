Segovia inicia la cuenta atrás para ejecutar seis proyectos antes de finalizar el año

Seis proyectos, más de un millón de euros por ejecutar y tan solo cuatro meses y medio de tiempo para poder llevarlos a cabo. Son ... las cifras que trata de cuadrar la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia, que ha sacado a licitación seis de los lotes para realizar algunas de las actuaciones contempladas en el proyecto 'Acueductos de Biodiversidad'. El plazo corre y cada día cuenta para el Consistorio, que sabe que cada día de retraso en la realización de estas actuaciones puede tener consecuencias económicas para las arcas municipales. Al ser proyectos que cuentan con un elevado porcentaje de financiación europea, todas las intervenciones deben estar finalizadas antes del próximo 31 de diciembre.

Es el mismo contexto en el que se encuadran las obras de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia. De hecho, la reforma de Calderón de la Barca, Bécquer, Tirso de Molina y Fernando de Rojas es la intervención de mayor cuantía económica del plan 'Acueductos de Biodiversidad'. En su caso, las obras ya han sido adjudicadas y con un plazo de ejecución de tres meses se espera que puedan comenzar en cuestión de un par de semanas. También deben estar terminadas antes del 31 de diciembre.

En el caso de las seis actuaciones que han salido ahora a licitación, las empresas interesadas tienen de plazo hasta finales de agosto para presentar sus ofertas. Por lo tanto, la adjudicación no se producirá hasta septiembre. En el caso de intervenciones como la eliminación de especies invasoras del casco antiguo, que cuentan con plazos de ejecución previstos de cuatro meses, ya irían fuera de plazo, salvo que la empresa que se encargue de los trabajos rebaje el periodo estimado para su finalización. Las actuaciones en el valle de Tejadilla, con un plazo estimado de tres meses, también tienen los plazos muy ajustados.

Valle de Tejadilla

El proyecto de mayor envergadura -sin tener en cuenta la remodelación de las cuatro plazas de Nueva Segovia- es la recuperación natural de la cabecera del valle de Tejadilla y la creación de huertos urbanos ecológicos con un presupuesto que supera los 505.000 euros. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que apenas tendrá margen de error para tener finalizadas todas sus actuaciones el 31 de diciembre.

Ampliar Cabecera del valle de Tejadilla. Antonio Tanarro

Se prevé actuar en una parcela de 4.450 metros cuadrados, donde se instalarán ocho huertos en distintos niveles, con vallado y seto vivo, frutales, cuarto de aperos, una fuente y compostadores. Se habilitará un mirador accesible con vistas al arroyo, restaurando su talud con plantaciones forestales y panel interpretativo. Alrededor del aparcamiento, las pistas deportivas y calle del Greco se plantarán árboles y arbustos para crear una transición verde entre ciudad y naturaleza, con un acceso accesible desde la carretera de Villacastín con un claro para actividades de educación ambiental, equipado con mesas y almacén.

Se construirán una charca biofiltro de 310 metros cuadrados y dos menores para anfibios. Además, se recuperará el talud junto al colegio Carlos Lecea con tierra vegetal, manta orgánica y plantaciones. El plan se completa con control de especies invasoras, retirada de postes y hoteles de insectos, reforzando este corredor ecológico en el sur de la ciudad.

Alcorques de La Albuera

Ampliar Alcorques en el barrio de La Albuera. Antonio Tanarro

En el barrio de La Albuera se pondrá en marcha un proyecto que tiene un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 115.710 euros para recuperar alcorques y pequeños espacios verdes, creando un barrio más natural y biodiverso, sobre todo en zonas cercanas a colegios. Se vallarán y señalizarán las áreas de trabajo, retirando pavimentos y vegetación en mal estado y se reutilizarán elementos como asientos de granito. El terreno se excavará y mejorará con grava, tierra vegetal y arena, instalando un riego automatizado con control remoto. También se colocarán bordillos, se repondrán pavimentos y se crearán superficies filtrantes con adoquines de granito reciclados sembrados con especies silvestres. Todo ello completado con nuevos árboles, arbustos y plantas herbáceas que llenarán de vida estos espacios, protegidos con tutores y cubiertos con restos de poda triturados para conservar la humedad y enriquecer el suelo.

Nueva zona verde junto al pirulí

Ampliar Terrenos junto al pirulí de Nueva Segovia. Antonio Tanarro

En la avenida Vicente Aleixandre, en la parcela situada frente al pirulí entre varios bloques de chalés adosados, se ejecutará un proyecto de recuperación ambiental para conectar áreas verdes urbanas con el entorno natural y aumentar la biodiversidad. Con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 157.792 euros, incluye la limpieza de escombros y descompactación del suelo, la creación de caminos permeables con ecotraviesas de madera, la restauración vegetal con praderas naturales, setos, bosquetes, árboles dispersos, trepadoras, aromáticas, flores y frutales. También se instalarán tapias de piedra seca y gaviones como elementos paisajísticos y refugio para fauna, majanos de piedras, bancos, hotel de insectos y paneles educativos. Además se quiere instalar troncos para circuitos recreativos y un sistema de drenaje para mejorar la infiltración de agua, favoreciendo un espacio verde, accesible y ecológicamente funcional.

Zona verde lineal en Gerardo Diego

Ampliar Entorno del parque de bomberos. Antonio Tanarro

Entre los barrios de Nueva Segovia y Comunidad de Ciudad y Tierra, el proyecto Acueductos de Biodiversidad contempla la creación de una zona verde lineal naturalizada para mejorar la biodiversidad, la conectividad ecológica y el uso vecinal en la avenida Gerardo Diego, en el entorno del parque de bomberos y del nuevo palacio de justicia. Con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 169.219 euros, la actuación incluye la retirada de escombros y pavimentos, la descompactación del suelo y sistemas de drenaje sostenible con sumideros naturales. Se construirán un sendero longitudinal y varios transversales con pavimento permeable de jabre y zahorras, mejorando los accesos peatonales. La restauración vegetal contempla praderas florales, zonas arboladas estacionales y plantación de especies autóctonas adaptadas, creando refugios para fauna. Habrá además áreas de estancia con bancos sostenibles, tapias de gaviones, tocones de madera para juegos paisajísticos y un sistema de riego y alumbrado.

Entre el cementerio y el Camino de la Presa

Ampliar Espacio entre el cementerio y el Camino de la Presa. Antonio Tanarro

En una parcela periurbana de 4,3 hectáreas entre el cementerio de Segovia y el Camino de la Presa se ejecutará, con un plazo de ejecución de dos meses, un proyecto para crear un espacio de biodiversidad y educación ambiental, con una zona de silencio para el disfrute vecinal. Se realizará un desbroce selectivo y se retirarán especies invasoras. Además, habrá excavaciones para la colocación de peldaños de piedra natural. Los caminos se mejorarán con jabre compactado y se estabilizarán pendientes mediante peldaños y escaleras de piedra. Se construirá un sendero que conecte la calle de la Luz con el parque del Cementerio y una ruta accesible en la zona alta, con vallado adaptado al terreno. La restauración vegetal incluirá bosquetes y setos de especies autóctonas (majuelo, bonetero, zarzamora, arce campestre, encina) diseñados para integrarse en el paisaje. Habrá paneles educativos, señalización de la zona libre de ruidos y mobiliario urbano, reforzando el valor natural, histórico y paisajístico del área. El presupuesto es de 83.000 euros.

Eliminación del ailanto

Ampliar Vegetación en el recinto amurallado de Segovia. Antonio Tanarro

Por último está el proyecto 'Eliminación de especies invasoras en el casco viejo de Segovia'. Se desarrollará en el parque de la Hontanilla, el Valle del Clamores y el entorno del Alcázar. Su objetivo es erradicar especies exóticas invasoras, principalmente el ailanto (Ailanthus altissima). Las actuaciones incluyen inventario y georreferenciación de focos, balizamiento de zonas, eliminación mecánica y química selectiva, la retirada controlada de restos y la revegetación con especies autóctonas. Se contemplan medidas de protección del patrimonio natural, control de rebrotes y seguimiento a largo plazo, reforzando la resiliencia ecológica y la conexión de hábitats en el casco histórico y su entorno natural. La intervención está valorada en 294.000 euros. El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que también tiene un estrecho margen de tiempo para solventar cualquier imprevisto.