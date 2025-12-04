El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de personas pasean por la capital segoviana. Antonio de Torre

Segovia es la capital de la región que más población ha sumado a lo largo de 2024

El censo de personas nacidas en otros países se ha disparado un 38%, mientras que el de españoles continúa su progresivo descenso

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:02

Comenta

La ciudad de Segovia lidera el impulso demográfico tanto en la provincia como en la región. Es la capital de toda Castilla y León que ... más ha crecido a lo largo de 2024, al sumar 800 de habitantes tan solo en el último año, de acuerdo con el censo actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son más del doble de inscripciones que las que han registrado Ávila y Zamora en el mismo periodo, y también supera en términos absolutos a Palencia.

