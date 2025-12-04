Segovia es la capital de la región que más población ha sumado a lo largo de 2024

La ciudad de Segovia lidera el impulso demográfico tanto en la provincia como en la región. Es la capital de toda Castilla y León que ... más ha crecido a lo largo de 2024, al sumar 800 de habitantes tan solo en el último año, de acuerdo con el censo actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son más del doble de inscripciones que las que han registrado Ávila y Zamora en el mismo periodo, y también supera en términos absolutos a Palencia.

El crecimiento no se ralentiza en Segovia capital. Si bien es cierto que el censo publicado por el instituto estadístico confirma la superación de los 52.100 habitantes al comienzo de 2025, los últimos resultados que maneja el Ayuntamiento de la ciudad advierten de que el padrón ya roza los 54.000 vecinos, hasta el punto de igualar los datos demográficos apuntados en 2013.

Ha sido difícil esquivar la tendencia negativa arrastrada desde la pandemia, ya que en 2022 la capital segoviana estuvo a punto de desplomarse por debajo de las barrera de los 50.000 empadronados, aunque todavía queda lejos del récord de población observado en el presente siglo, logrado en 2008, cuando se alcanzaron los 56.800 residentes.

Este saldo positivo no solo ha permitido a Segovia desligarse de la sangría demográfica que amenaza a decenas de pueblos de la provincia, sino que la ha colocado líder en el ranking de crecimiento de las capitales de la región. El repunte demográfico notificado a lo largo de 2024 fue del 1,5%, mientras que el resto de ciudades se quedaron en un 1%, como es el caso de Burgos, León y Palencia; o en un nivel muy inferior a este umbral. Si la comparativa se realiza con un periodo más amplio, como es la pandemia, la capital segoviana, con una subida del 1,8%, está precedida por Soria, Ávila y Burgos en lo que respecta a la ganancia de habitantes.

La llegada del virus supuso un antes y un después en el padrón de los grandes municipios. La mayoría disfrutó de un incremento o mantuvo las cifras habituales, mientras que Zamora prosigue su caída en el número de empadronados. Si hace quince años rozaba los 67.000 vecinos, ahora por poco logra mantener 59.000. Esto ha supuesto un acercamiento a los umbrales demográficos que ostentan otras capitales, pues cada vez guarda menos distancias con Ávila e, incluso, Segovia. Lo mismo sucede con Palencia, cuya evolución es descendente.

A día de hoy, Segovia cuenta con tanta población como tenía Ávila en 2008, cuando fue relevada por la misma a la penúltima posición en el ranking de capitales de mayor tamaño en Castilla y León. No obstante, por el momento tan solo logra adelantar a Soria, cuyo censo se ha disparado en el periodo más reciente gracias a la llegada de inmigrantes, pues es la ciudad de la comunidad autónoma que registra mayor porporción de personas procedentes de otros países, al rebasar el 20,8%.

Muy cerca queda la capital segoviana, con un 20%; y en el puesto más lejano se sitúa Zamora, donde tan solo el 9% de los residentes son extranjeros. La estadística permite conocer que, si fuera tan solo por los nacidos en España, todas las ciudades estarían en números rojos. El repunte de población está directamente relacionado con la llegada de familias inmigrantes. En este sentido, sobresale Palencia, donde las inscripciones de extranjeros han aumentado un 58% desde 2021, mientras que en Segovia esta subida se reduce al 38%, aunque se coloca por encima de la media provincial.