El 60% de los municipios que ganan población están a menos de 30 kilómetros de la capital

La existencia de un único municipio superior a los 20.000 habitantes en Segovia, como es la ciudad, tiene un impacto directo en la distribución ... de la población por el territorio. Esto se debe a que se trata de una de las capitales que cuenta con una área de influencia más amplia en toda la región, al concentrar a su alrededor una zona periurbana integrada por más de una treintena de localidades. La cercanía o lejanía a este punto de la provincia determina en gran medida la evolución demográfica, ya que el 60% de los pueblos que han visto aumentar su padrón en lo que va de siglo comparten una peculiaridad: están a menos de 30 kilómetros de la urbe segoviana. No obstante, existen puntuales excepciones que escapan de esta tendencia.

La amenaza de la despoblación ondea sobre todo el territorio provincial. Hay muy pocos ejemplos que logran esquivar la pérdida de habitantes que se ha hecho especialmente visible a lo largo del presente siglo. Hay comarcas que han lanzado alertas ante la galopante sangría demográfica que han vivido en los últimos años, lo que repercute directamente en la prestación de servicios por parte de las entidades locales. Sobresale el nordeste, pero también hay diversos municipios afectados por este fenómeno en la campiña e, incluso, en Tierra de Pinares. El piedemonte de la sierra aguanta más estas variaciones censales, mientras que el alfoz de Segovia capital ha empezado a alejarse de las perspectivas negativas, especialmente a partir de la pandemia, lo que puede atribuirse a su proximidad a Madrid o a los incipientes desarrollos urbanístico y residenciales.

Una misma provincia presenta escenarios muy dispares en lo referente a las cifras de población. El Consejo Económico y Social de Castilla y León establece diferentes categorías en las que se divide el territorio, como es la capital, las áreas periurbanas, las zonas de influencia urbana, los centros de primer orden (más de 5.000 habitantes); de segundo orden (entre 2.000 y 5.000 vecinos) y de tercer orden, para municipios que funcionan como cabeceras comarcales pero no logran superar los 2.000 empadronados. En el último escalón se encuentra el ámbito rural profundo.

El órgano colegiado llama la atención sobre la cada vez mayor importancia que adquiere la periferia de la ciudad al haberse disparado su censo poblacional en gran medida a lo largo de la última década. Aunque el acrecentamiento «es significativo» en el conjunto, lo que tiene su reflejo en hasta 35 municipios más próximos a la capital -el mayor dato observado en una provincia de Castilla y León-, la trayectoria es desigual. En su último informe, el Consejo advierte sobre el retroceso sufrido por Collado Hermoso, cuyo padrón lamentó una merma del 8,6% en 2024 respecto al ejercicio anterior; mientras que Bernuy de Porreros disfruta de un repunte de más del 18%.

El entorno periurbano es el que cuenta con una estructura demográfica menos envejecida y, por ende, «más equilibrada». Esto significa que el crecimiento de la población atiende al incremento de la natalidad y no necesariamente a los movimientos migratorios, tanto internos como externos. Hay segovianos del medio rural que apuestan por vivir más cerca de la capital. Ese es el comportamiento mayoritario, que logra explicar las fluctuaciones observadas estos años, aunque hay casos concretos que responden a otras causas.

Auge de la periferia

Un aspecto llamativo es que, desde el año 2000, tan solo 50 pueblos de Segovia han visto aumentar su padrón. Si se tiene en cuenta el periodo más reciente, como es la última década, el dato se reduce en 42. En ambos casos, la mayoría de las localidades provinciales que han podido celebrar esta tendencia positiva se ubican a menos de 30 kilómetros de la capital. Cuanto más baja es la distancia, mayor repunta el censo poblacional. Es un hecho que tiene su reflejo directo en quince localidades que han anotado un incremento medio del 26% en el número de vecinos, que llegan a funcionar como 'ciudades dormitorio' y se corresponden con la comarca conocida como Tierras de Segovia.

El empuje demográfico que se ha producido en el alfoz está liderado por Bernuy de Porreros, con una subida del 80%, al pasar de los 696 empadronados en 2013 hasta alcanzar los 1.247 en 2024, de acuerdo con la última revisión municipal publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El anuncio de la creación del polígono industrial de Los Hitales ha servido de aliciente para muchas personas a la hora de elegir su lugar de residencia.

Encinillas se coloca en la segunda posición del ranking demográfico que tiene como referencia la periferia de Segovia, al dar la bienvenida a un 65% más de vecinos en solo un decenio. Está seguido de Espirdo, ya que su crecimiento en el mismo periodo ronda el 53%; Hontanares de Eresma, con un 38%, que encabeza el incremento poblacional en el presente siglo al haberse multiplicado por diez su padrón; La Lastrilla, con un 32%; Roda de Eresma, con un 28%; y Palazuelos de Eresma, con un 27%. A la clasificación se incorporan a su vez Torrecaballeros, Martín Miguel, Trescasas, Garcillán, Valverde del Majano, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte y Brieva.

La escasez de vivienda en la ciudad ha obligado a muchos segovianos a desplazarse fuera de la urbe, de ahí que, pese a los últimos datos esperanzadores, su saldo poblacional resulte negativo tanto en la comparativa con principios de siglo como hace una década. Las promociones inmobiliarias que se han desarrollado en La Lastrilla, Palazuelos de Eresma y Hontanares se constituyen como un incentivo para el arraigo de nuevos vecinos.

Importancia de la vivienda

La baja disponibilidad de pisos y chalés en venta o alquiler explica a su vez que algunos pueblos del alfoz, pese a estar muy próximos a la capital, no hayan seguido los mismos pasos que los anteriores ejemplos citados. Es el caso del Real Sitio de san Ildefonso, el municipio más caro de Castilla y León para adquirir una vivienda, que ha visto mermar su población cerca de un 7% en un decenio. Está a punto de caer por debajo de los 5.000 residentes. Valseca también se coloca a la cola en el listado de municipios para iniciar un nuevo proyecto de vida, al haber perdido al 22% de sus habitantes desde 2013. Algo parecido sucede en Basardilla, donde la disminución ronda el 24%.

En cualquier caso, ningún pueblo a menos de treinta minutos de distancia de Segovia ha tenido que lamentar importantes desplomes demográficos estos años. Los que peor salen parados en este periodo, con caídas de más del 40% y hasta el 50%, son Villaverde de Montejo, Moral de Hornuez, Arevalillo de Cega, Castoserracín, Ortigosa de Pestaño, Castroserna de Abajo, Fuente el Olmo de Íscar y Ventosilla y Tejadilla. Salvo dos de ellos, los demás están a más de 50 kilómetros de distancia de la ciudad.

A pesar de ello, la localidad que más ha crecido en la época más reciente también está lejos del entorno urbano. Fuente el Olmo de Fuentidueña se encuentra a más de 70 kilómetros de la capital y ya roza los 400 empadronados, cuando hace menos de un lustro apenas rebasaba los 170. La escalada que ha experimentado es del 135%, lo que se explica por la llegada de personas procedentes de otros países para trabajar en una empresa del sector agrícola. Precisamente, este municipio es el que cuenta con una mayor proporción de extranjeros en todo el país, al suponer más del 75% del padrón.

Martín Muñoz de la Dehesa, Carabias y Santa Marta del Cerro son pueblos que han logrado escapar en cierta medida de la sangría demográfica que a día de hoy pone en riesgo la supervivencia de históricas localidades segovianas, aunque esto no siempre tenga su impacto en el recuento provincial. En términos absolutos, los que más vecinos han aportado desde la pandemia son los principales núcleos del alfoz -Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, Espirdo, Bernuy de Porreros y Hontanares de Eresma-. A ellos se une El Espinar, que superó por primera vez la barrera de los 10.000 habitantes en 2024 y se ha convertido en un destino destacado para segundos residentes que, tras la pandemia, han apostado por el medio rural para fijar su residencia habitual.