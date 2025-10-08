El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista general de edificios residenciales en La Lastrilla, a escasos kilómetros de la capital. Antonio de Torre

El 60% de los municipios que ganan población están a menos de 30 kilómetros de la capital

La ciudad de Segovia tiene influencia directa sobre 15 pueblos, que han visto aumentar su padrón un 26% en la última década

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:52

Comenta

La existencia de un único municipio superior a los 20.000 habitantes en Segovia, como es la ciudad, tiene un impacto directo en la distribución ... de la población por el territorio. Esto se debe a que se trata de una de las capitales que cuenta con una área de influencia más amplia en toda la región, al concentrar a su alrededor una zona periurbana integrada por más de una treintena de localidades. La cercanía o lejanía a este punto de la provincia determina en gran medida la evolución demográfica, ya que el 60% de los pueblos que han visto aumentar su padrón en lo que va de siglo comparten una peculiaridad: están a menos de 30 kilómetros de la urbe segoviana. No obstante, existen puntuales excepciones que escapan de esta tendencia.

