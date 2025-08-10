Segovia aspira a superar los 54.000 vecinos censados al finalizar el año

La ciudad de Segovia ha consolidado en los últimos meses una clara tendencia al alza en su número de empadronados, situándose a finales de julio ... de 2025 en 53.331 residentes, según los últimos datos municipales. Esta cifra supone un incremento de 567 personas desde enero y 918 en los últimos doce meses, confirmando un cambio de rumbo sostenido tras años de estancamiento e incluso pérdida poblacional.

El padrón municipal refleja que solo en julio se incorporaron 62 nuevos vecinos a la ciudad. En los primeros siete meses del año, la ciudad crece a una media diaria de 4,35 personas nuevas en el censo. Este ritmo de crecimiento, de mantenerse, permitiría a Segovia recuperar en octubre de 2027 su récord histórico de población, establecido en 2008 con 56.858 habitantes.

El análisis de los datos del Instituto Nacional de Estadística muestra que Segovia alcanzó su máximo poblacional en 2008. A partir de ese año, comenzó una lenta pero constante pérdida de población que se mantuvo hasta 2022, con una pandemia que retrasó al menos tres año la recuperación demográfica que Segovia inició en 2019. Entre 2008 y 2022, la ciudad perdió más de 6.000 habitantes, cayendo hasta los 50.802 empadronados, su cifra más baja en varias décadas.

Sin embargo, tras superar la crisis sanitaria del covid-19, que azotó de manera especial a la capital segoviana, se aprecia un giro en esta tendencia, con un crecimiento progresivo a partir de 2023. En enero de 2024 ya se contaban 51.525 vecinos. En julio de ese mismo año, la cifra ascendía a 52.413. Y en lo que va de 2025, Segovia ha sumado más de medio millar de vecinos adicionales. En total, desde mayo de 2023, el padrón ha crecido en 1.606 personas, lo que refuerza la idea de una recuperación sostenida.

Si la ciudad mantiene el actual ritmo de incorporación de vecinos (unos 4,35 al día), podría cerrar 2025 con cerca de 53.997 empadronados, lo que supondría un crecimiento anual superior a los 1.200 residentes. Con esa media diaria, Segovia necesitaría 811 días para alcanzar nuevamente su récord histórico de población, lo que situaría la fecha estimada en el 20 de octubre de 2027.

Este escenario resulta aún más notable si se compara con la situación de otras ciudades medianas de Castilla y León, muchas de las cuales continúan registrando pérdidas demográficas año tras año. En el caso de Segovia, su cercanía a Madrid ha permitido que muchos trabajadores en la capital de España opten por mantenerse en la ciudad castellana. Además, la proliferación del teletrabajo también ha repercutido en el traslado de personas de otros lugares de España.

El principal obstáculo para que la capital segoviana puede mantener este ritmo de crecimiento es la vivienda, con escasez de nuevas promociones y elevados precios que dificultan el acceso de los segovianos más jóvenes a una casa.