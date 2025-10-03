Segovia apura los plazos para implantar la zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Segovia avanza a marchas forzadas en las gestiones que son necesarias para sacar adelante la nueva ordenanza que regulará la zona de ... bajas emisiones (ZBE). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la anterior norma «por defectos de forma en su tramitación». Por este motivo, su implantación, que estaba prevista el pasado miércoles, tendrá que esperar unas semanas más. El equipo de gobierno prevé llevar el asunto al pleno correspondiente al mes de octubre después de haber realizado la modificación exigida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El objetivo es evitar la pérdida de una subvención europea que ya ha sido justificada al 96%.

Hace tan solo un mes que se reactivó el proceso para poner en marcha la zona de bajas emisiones de Segovia y ya se ha dado un paso esencial, consistente en la aprobación de la modificación del PMUS para incorporar la restricción al tráfico en el casco histórico entre las estrategias previstas. «Hemos acatado la decisión judicial y hemos corregido lo que nos indicaron para así poder cumplir con la normativa», subrayó este jueves el alcalde de la ciudad, José Mazarías. El TSJ exigía recoger la propuesta en el plan de movilidad urbana, que fue elaborado en 2008 y sirve como guía de cara al futuro. En este sentido, el regidor anunció que ya se ha iniciado el procedimiento necesario para realizar un estudio previo que permita redactar el nuevo PMUS adaptado a la situación actual que vive la capital, que se caracteriza por el incipiente desarrollo urbanístico e industrial.

El Consistorio ha iniciado la tramitación del contrato para realizar el estudio previo que permita redactar el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

El propósito esencial es que la ordenanza de la ZBE esté lista «en tiempo y forma», lo que requiere el voto a favor de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. «Tiene que ser aprobada en el pleno de octubre porque de tiempo andamos justos», insistió Mazarías. La nueva regulación tendrá que salir de nuevo a exposición pública y será necesario resolver las alegaciones antes de su entrada en vigor, como muy tarde, el próximo 31 de diciembre. «Es la fecha en la que expira el plazo para su implantación», destacó. «Evidentemente en este caso el Ayuntamiento no puede ser responsable de nada que pueda tener como consecuencia una reducción de la subvención o su rechazo, pues son causas sobrevenidas y nosotros teníamos implantada la ZBE ya desde hace seis meses», sostuvo.

El alcalde de Segovia se muestra confiado en que llegarán a tiempo. Es por ello que en la última junta de gobierno local, celebrada esta semana, se presentó la justificación de la ayuda europea otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en relación al fomento de una movilidad más sostenible. El importe de la subvención total ascendía a 3.452.304 euros, de los cuales han sido ejecutados finalmente 3.311.649. Además de la implantación de la zona de bajas emisiones, algunas de las propuestas que se han llevado a cabo con financiación de los fondos Next Generation son la adquisición de vehículos eléctricos, la mejora de la accesibilidad universal, la adecuación de itinerarios peatonales y la creación de carriles bici.

La cuantía justificada se eleva al 96%, lo que significa que el montante restante -unos 162.000 euros- ha tenido que ser devuelto al Gobierno. Mazarías concreta que la pérdida de 23.171 euros de subvención tiene su origen en las bajas causadas en las solicitudes de proyectos, mientras que los cambios realizados sobre el itinerario cicloturista que discurre por la ciudad obligó a reintegrar más de 139.000 euros. «El anterior equipo de gobierno modificó el proyecto sin la correspondiente aprobación», explicó el regidor.

Esta no es la primera ayuda europea que el Ayuntamiento se ve obligado a devolver en los últimos meses. La falta de capacidad de la entidad local para ejecutar en tiempo diversas actuaciones del proyecto de 'El Buen Comercio', como es la reforma del mercado municipal de La Albuera, ha supuesto la pérdida de 632.000 euros. A ello se une al reembolso de casi 120.000 euros, lo que se traduce en el 40% de la subvención que se asignó a 'Segovia son compras y mucho más', donde algunas intervenciones se realizaron fuera de los plazos previstos, como es el caso de una parte de la conversión de la plaza de Somorrostro en una isla de calor.