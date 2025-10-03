El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Panel colocado en Segovia por la zona de bajas emisiones. Antonio de Torre

Segovia apura los plazos para implantar la zona de bajas emisiones

El Consistorio tendrá que devolver 162.000 euros de la subvención europea dirigida a fomentar una movilidad más sostenible

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:35

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia avanza a marchas forzadas en las gestiones que son necesarias para sacar adelante la nueva ordenanza que regulará la zona de ... bajas emisiones (ZBE). El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la anterior norma «por defectos de forma en su tramitación». Por este motivo, su implantación, que estaba prevista el pasado miércoles, tendrá que esperar unas semanas más. El equipo de gobierno prevé llevar el asunto al pleno correspondiente al mes de octubre después de haber realizado la modificación exigida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El objetivo es evitar la pérdida de una subvención europea que ya ha sido justificada al 96%.

