La Sego deja sin Copa del Rey al Zamora en su último baile

El último partido de la Gimnástica Segoviana en Primera RFEF fue paradigmático de una temporada de méritos que no terminaron de traducirse en resultados. Como ... en tantas tardes, la cosa terminó en un empate que dejó a dos equipos descontentos. Los azulgranas volvieron con el sinsabor circunstancial de dejar escapar la ventaja, tras una hora de superioridad, con un golazo en el tramo final. Para el Zamora, porque pierde el puesto de Copa del Rey con el que inició la jornada en casa ante un equipo descendido.

Zamora Altube, Rufino, Adrián Bolo, José Carlos, Sergio Nieto, Kike Márquez, Guille Macho, Clavería, Álvaro Romero, Tresaco y Pito Camacho 1 - 1 Segoviana Oliva, Hugo Marcos, Abel Pascual, David López, Álex Maroto, Rodrigo Ibañes, Fernán, Fer Llorente, Tellechea, Hugo Díaz y Diego Gómez. Cambios Zamora: Joel Priego por Guille Macho (m. 46), Carlos Ramos por Romero (m.46), Dani Hernández por Clavería (m. 63), Julen Castañeda por José Carlos (m. 69) y Roni por Tresaco (m. 75).

Cambios Segoviana: Berlanga por Maroto (m. 66), San Felipe por Ibañes (m. 77), Manu por Hugo Marcos (m. 77), Cuenca por Fernán (m. 86) y Héctor Pino por Diego Gómez (m. 86).

Goles: 0-1 Diego Gómez (min 57), 1-1 Roni (min 86)

Árbitro: Manuel Camacho Garrote (Andalucía). Amonestó con amarilla a José Carlos, Adrián Bolo y Pito Camacho por el Zamora; a Manu por la Segoviana.

La acumulación de bajas devolvió al once a Hugo Marcos y dio el premio gordo, el de una titularidad en Primera RFEF, a Rodrigo Ibañes. Diego Gómez despidió la temporada en punta, flanqueado por Tellechea y Álex Maroto, que también se daba el gusto de jugar por primera vez de inicio en la categoría de bronce del fútbol español, aunque ya probó su valía jugando la última hora ante la Real B. Con los equipos listos, hubo que esperar a las siete de reloj para empezar el carrusel de horarios unificados porque el Zamora se jugaba la Copa. FEF TV no ofreció la señal.

Antes de teñirse de plomizo, el partido vivió el primer momento de tensión con un fallo de Oliva con los pies que no aprovechó el cuadro local. Pese al susto, empezó mejor la Segoviana, con Tellecha como protagonista, que tuvo el 0-1 en un tiro seco que despejó el portero. Así desembocó una jugada iniciada por el robo de Diego Gómez. Altube también tuvo que repeler segundos después un tiro de Fer Llorente desde la frontal. Era evidente que el cuadro local no había salido con el voltaje de jugarse algo, pero sus visitantes, sin ese instinto de supervivencia de pelear por la salvación, tampoco tenían la voracidad de otros días. Por eso Tellechea se durmió en el área cuando tenía la oportunidad de disparar en el área. Pero los balones le querían, por eso fue él quien culminó un córner con un intento que no cogió portería.

El cuadro local se personó en el partido con un disparo cruzado de Rufino que se marchó lejos del palo derecho de Oliva. La Sego seguía percutiendo con Gómez como líder emocional, forzando faltas peligrosas y marcando un gol anulado tras batir por el palo coto a Altube tras un buen pase de Hugo Díaz en una jugada muy dudosa. La buena puesta en escena visitante la completó la línea menos exigida, la defensiva, con el corte de Abel Pascual al primer tiro de Pito Camacho, el delantero que adquirió por unos días fama nacional por exportar el fútbol modesto ante David Broncano como invitado de urgencia de La Revuelta. Fue el primer acto de un encuentro sobresaliente del central palentino en una defensa de tres con el margen de error justo y un formato que arriesgaba mucho en la presión, como tantas veces.

El Zamora se asomaba con un tiro de Kike Márquez desde el corazón del área o pedía penalti de Hugo Marcos sobre Sergio Nieto en unos minutos con una mejor versión, con Tresaco dando por saco a David López, su gran fuente de peligro. Pero eran chispazos inconexos, hasta el punto de que la afición del Ruta de la Plata afeó una cesión a Altube que terminó con el portero cediendo un córner. Ocasión para Hugo Díaz, que mandó alto un cabezazo despejado desde el punto de penalti. En defensa, su tocayo privó a Álvaro Romero de una cita con Oliva y mantuvo las tablas al descanso.

Sin expectativas de revolución en el horizonte, arrancaron los últimos 45 minutos del curso, con un Zamora que seguramente confirmó su parsimonia al saber que el Tarazona no estaba aprovechando su tropiezo. Craso error: cuando los aragoneses, un prodigio de regularidad, se adelantaron ante el Barakaldo ya era demasiado tarde para reaccionar y mantener la sexta plaza. La cosa pudo ser distinta de haber entrado la chilena de Pito Camacho que sacó con mérito Oliva porque el balón le botó a un palmo. Pero la siguiente fue para Gómez, que marcó su segundo gol de la temporada aprovechando al centro perfecto de Tellechea para rematar de primeras en la divisoria del área chica. El arquitecto de la acción, Fer Llorente, se animaba con un caño y el ejecutor tuvo el doblete tras un gran pase en profundidad de Fernán: disparó con el alma con el esférico botando y se fue rozando el palo. Ahí estuvo la sentencia.

Pero no llegó y el Zamora, por pura necesidad, recobró el instinto de supervivencia cuando entendió lo que estaba perdiendo. La inercia le llevó a empatar con un golazo de Roni, que embocó un derechazo desde la frontal que se alejaba de Oliva. Si el segoviano cerró la pasada jornada subiendo a rematar el último córner, esta vez fue Altube quien vació su arco en el descuento. Pero no hubo suerte. Empate y los dos sin nada que celebrar.