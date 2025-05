La Sego busca un final digno en Zamora

Para un equipo que vive la competitividad a flor de piel, una divisa presente en cada entrenamiento, una semana sin nada en juego es como ... un felino sin garras.

La Gimnástica Segoviana está desnaturalizada tras confirmar el pasado sábado ante el Nástic su descenso a Segunda RFEF. «Estamos deseando terminar, esa es la verdad», resume su técnico, Ramsés Gil, de cara al partido de esta tarde en Zamora (19:00 horas) con el que su equipo cerrará su periplo entre los mejores 82 clubes de España. «Ha sido una semana complicada, asumiendo el descenso. Es muy difícil preparar el partido sabiendo que el nivel de competitividad es imposible de alcanzar porque el objetivo ya no lo tienes».

Solo hay dos equipos matemáticamente descendidos en el grupo I –Amorebieta y Segoviana– en una última jornada con horario unificado en el que se asignarán las otras tres plazas, que amenazan a Barça Atlètic, Real Unión, Osasuna Promesas, Unionistas, Sestao, Lugo y Arenteiro. Está en juego el campeonato –la única plaza de ascenso directo– entre Cultural Leonesa y Ponferradina, mientras Andorra, Nástic y Real B, ya en 'play off', dilucidarán su orden. La última lucha, el último puesto de Copa del Rey, lo defiende el Zamora, que depende de sí mismo y lo aseguraría con una victoria, pero tiene por detrás a Tarazona y Ourense esperando un tropiezo. «Ese objetivo es importantísimo para clubes de este nivel, imagino que estarán concienciados e intentarán sacarlo», asume Ramsés, más allá de las circunstancias. «Zamora siempre es una plaza difícil, además, contra un equipo que ha hecho un temporadón». De sumar un punto en los primeros cinco partidos a llegar a la penúltima jornada con opciones de fase de ascenso. «Será muy complicado, pero si alguien piensa que no vamos a intentar ganar por todos los medios, está en un error».

Máxime porque tiene a media plantilla tocada y, ya sin objetivos por cumplir, no tiene sentido forzar a nadie. «Se han alineado los astros para que lleguemos con once bajas. Espero que no caiga nadie más porque andamos justos de jugadores con ficha del primer equipo». Será una alineación de circunstancias y habrá que ver cómo cubre convocatoria. «Va a haber chavales que han estado nosotros todo el año y van a tener la recompensa de minutos en Primera RFEF o por lo menos viajar. No solo porque queremos dar a cada uno lo que se merece, sino por obligación».

El técnico no esconde la dificultad para simular la motivación. «Cuando entras dentro de un campo a este nivel, vas a dar el máximo, pero hay un componente subjetivo que es imposible de trabajar. Vamos a intentar que estén liberados y que den su mejor versión». Serán los últimos minutos de un periplo que para Ramsés ha sido rentable. «Estoy muy contento con lo que ha pasado este año. Obviamente no con el resultado, pero sí con el proceso. Independientemente de que no hemos conseguido el objetivo de mantener al equipo, creo que la temporada ha merecido la pena. En especial, por lo que se ha generado en la ciudad y en La Albuera. Es un hito en los 30 años que yo llevo vinculado al club. La Gimnástica está ahora mismo en su mejor momento».

Rubén Yubero, que aún no sabe si seguirá, les pidió que se queden. «Ojalá esto sea el inicio de esto mejor. Que la gente que se ha subido al carro este año y ha inculcado en ellos el sentimiento de la Gimnástica Segoviana, sigan apoyando el año que viene al equipo como han hecho este». No esconde una semana «muy dura» a nivel personal y colectivo. «Ha sido un palo muy grande, pero hemos tratado de levantar un poco el ánimo para ir a Zamora a competir dignamente y representar con el mayor orgullo posible a este club».