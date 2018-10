De Santos achaca a la «ignorancia» la campaña contra la estatua del diablo, que lleva más de 3.000 firmas Zona de la calle San Juan donde se instalará la estatua. / M. Rico «Me saldría de inmediato decir que me da la risa», afirma la concejala, que mantiene el proyecto EL NORTE Segovia Sábado, 27 octubre 2018, 19:05

«¿Quién puede pensar en esta manifestación supina de ignorancia? Por supuesto que no pensábamos que se montaría esto», manifestó ayer la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos. Defiende la concejala la iniciativa, ideada para canalizar una parte del flujo turístico hacia la calle de san Agustín, la Casa de las cadenas, San Juan de los Caballeros y la muralla norte, para dar a los visitantes un motivo donde hacer fotografías, ya que la 'Loba Capitolina' de la plaza de Artillería es uno de los elementos más retratados de Segovia. Así, mantiene el proyecto de instalar la escultura e inaugurarla cuando terminen las obras de San Juan, y rechaza las críticas y la campaña iniciada en change org, que considera fruto de «la ignorancia». «Me saldría de inmediato decir que me da la risa. Tengo que controlar la sonrisa que se me escapa porque no hay otro modo de contestar a esto», explicó.

La concejala utilizó en su argumentación términos parecidos a los de José Antonio Abella, autor del diseño pues comentó que «uno piensa en el demonio debajo del pie de San Miguel o en la serpiente demonio debajo del pie de toda la iconografía religiosa. Se me ocurre pensar en todos los demonios que coronan Notre Dame, la catedral por excelencia. Se me ocurre pensar en los cientos o miles de demonios de todo el arte románico, no solamente en los canecillos sino en el interior de las iglesias». De Santos cree que «es demencial» y declaró que no se le ocurren otros adjetivos que «pura estulticia, puro pensamiento retrogrado... ¿Qué se puede decir?». Y recurrió a la ironía al manifestar que «vamos a tirar budas o, ya puestos, a quitar la Virgen del Acueducto porque los romanos no creían en la virgen». «El mundo es muy grande y las culturas afortunadamente se mezclan», dijo, y apostilló que «hay que tener..., ni siquiera la mente abierta, haber leído un poco».

Mientras, la campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, iniciada el miércoles por una abogada segoviana sigue abierta y supera ya las 3.000 firmas. De Santos señala que están participando «no solo personas de Segovia, sino de toda España». Quienes se suman a la campaña añaden comentarios para respaldar su rechazo al proyecto, su oposición a que «se exalte el mal y la mentira» y a que se ponga la inscripción de que el artífice del Acueducto es el demonio, como argumentó la promotora, y añaden motivos y razones religiosas o que «el demonio se ha apoderado de algunos políticos hipócritas e ignorantes».