Sangría de afiliaciones a la Seguridad Social: 2.457 menos en solo un mes

Solo en este pasado noviembre, la provincia ha perdido más cotizantes que toda Galicia. Así lo dicen las cifras que ha dado a conocer este ... martes el Gobierno de la nación. A lo largo de los treinta días que descuenta en el calendario el penúltimo mes del año, el sistema se ha dejado por el camino 2.457 afiliados segovianos a la Seguridad Social hasta quedarse en 68.554. Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, la comunidad gallega ha visto reducir su bolsa de asalariados en 2.346 trabajadores.

Para hacerse una idea del desplome, en el conjunto de Castilla y León, los nueves territorios suman una hemorragia de 6.349 afiliados en el mes de noviembre, que se ha ganado la dudosa fama de ser uno de los valles por los altibajos que dibujan el discurrir de la evolución del empleo en su viaje por cada anualidad. Esto quiere decir que cerca de 39% de las bajas contabilizadas en toda la comunidad se han producido en el mercado laboral segoviano.

La cifra 68.554 afiliados a la Seguridad Social de media en el mes de noviembre en la provincia de Segovia, lo que significa una caída de los cotizantes del 3,46% con respecto a octubre.

El ritmo al que se ha desinflado la bolsa de cotizantes a la Seguridad Social en Segovia es de 82 trabajadores menos cada día registrados en el sistema. La lectura relativa de una caída de tal envergadura dice que la bajada experimentada en noviembre con respecto a octubre es del 3,46%, cuando el retroceso medio que arroja el resto de la región es del 0,63%. En el conjunto de España, apenas varía, ya que presenta para ese mismo periodo de tiempo una disminución de las afiliaciones del 0,07%.

Solo las Islas Baleares se apuntan un saldo más negativo en el país. La sangría en este caso es superior al 15%. Una plaza caracterizada por la estacionalidad del empleo debido al enorme peso que tiene sobre su economía el sector servicios, y en particular la actividad turística, que demuestra en los datos del penúltimo mes del año su agotamiento tras la temporada de verano.

Pese al descalabro, las ganancias de récord obtenidas durante los meses precedentes permiten a la provincia de Segovia mantener un saldo positivo en la comparación anual. En este curso ha tenido temporadas fuertes para las afiliaciones, como por ejemplo, abril, cuando engordó la cartera de altas a un ritmo de veinte al día. Así, las cifras publicadas este martes por parte del Ejecutivo español acreditan un aumento de los cotizantes a la Seguridad Social entre noviembre de 2024 y el mismo mes de este 2025. En concreto, en este periplo temporal ha sumado 1.791 altas al sistema, lo que representa un incremento del 2,68%, el más alto de cuantos se han registrado en los otros territorios de la comunidad autónoma.

Y es que a pesar de la hemorragia del penúltimo mes del año, Segovia se anota una subida interanual en la cantidad de afiliados que, en términos proporcionales, está por encima de las media regional (1,47%) y, con algo menos de holgura, de la nacional (2,45%).