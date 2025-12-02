El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Usuarios en las oficinas del INSS de Segovia. Antonio de Torre
Segovia

Sangría de afiliaciones a la Seguridad Social: 2.457 menos en solo un mes

Segovia sufre en noviembre el hundimiento de cotizantes, a un ritmo de 82 bajas al día, siendo la segunda provincia de España que más pierde

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:56

Solo en este pasado noviembre, la provincia ha perdido más cotizantes que toda Galicia. Así lo dicen las cifras que ha dado a conocer este ... martes el Gobierno de la nación. A lo largo de los treinta días que descuenta en el calendario el penúltimo mes del año, el sistema se ha dejado por el camino 2.457 afiliados segovianos a la Seguridad Social hasta quedarse en 68.554. Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, la comunidad gallega ha visto reducir su bolsa de asalariados en 2.346 trabajadores.

