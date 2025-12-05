San Quirce refuerza su perfil cultural contemporáneo con el dramaturgo Carlos Rod

El Norte Segovia Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia ha cerrado el año con cambios en su organigrama y una incorporación destacada. En la sesión ordinaria celebrada este jueves, 4 de diciembre, Pablo Zamarrón Yuste (Arroyo de Cuéllar, 1957) fue reelegido para continuar como director de la institución durante 2026, cargo que ocupa desde enero de 2023, cuando relevó a Rafael Cantalejo.

La votación se enmarca en el funcionamiento interno que recogen los estatutos de la corporación. La junta directiva se elige cada diciembre y su mandato es anual, de modo que la nueva dirección asumirá sus funciones en la primera sesión ordinaria de 2026. En esta renovación, el principal cambio se producirá en la tesorería: María Jesús Callejo Delgado sustituirá a María Teresa Cortón de las Heras. El resto de cargos se mantiene: Juan Luis García Hourcade continuará como vicedirector; Enrique Gallego Lázaro, como secretario; Susana Vilches Crespo, como bibliotecaria; Carlos Muñoz de Pablos, como conservador de la Casa-Museo de Antonio Machado; Carlos Álvaro Gómez, como coordinador de Publicaciones y responsable de Comunicación; y Diego Conte Bragado, como encargado de Cultura Digital.

El mismo día, pero en sesión extraordinaria, la Academia eligió académico de número al editor y dramaturgo segoviano Carlos Rod (Segovia, 1972), que ocupará la vacante que dejó Alonso Zamora Canellada tras su acceso a la categoría de supernumerario. Rod, como académico electo, dispone ahora de seis meses para preparar y leer su discurso de ingreso.

La institución subraya que su incorporación refuerza el perfil cultural contemporáneo de San Quirce y reconoce una trayectoria ligada a la edición independiente y la creación escénica. Rod dirige desde 1996 Ediciones La uÑa RoTa, sello radicado en Segovia y distinguido este 2025 con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural que otorga el Ministerio de Cultura.