San Quirce refuerza su perfil cultural contemporáneo con el dramaturgo Carlos Rod
La llegada del responsable de La uÑa RoTa consolida la apuesta de la institución por integrar voces de la cultura actual
Segovia
Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:01
La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce de Segovia ha cerrado el año con cambios en su organigrama y una incorporación destacada. En la sesión ordinaria celebrada este jueves, 4 de diciembre, Pablo Zamarrón Yuste (Arroyo de Cuéllar, 1957) fue reelegido para continuar como director de la institución durante 2026, cargo que ocupa desde enero de 2023, cuando relevó a Rafael Cantalejo.
La votación se enmarca en el funcionamiento interno que recogen los estatutos de la corporación. La junta directiva se elige cada diciembre y su mandato es anual, de modo que la nueva dirección asumirá sus funciones en la primera sesión ordinaria de 2026. En esta renovación, el principal cambio se producirá en la tesorería: María Jesús Callejo Delgado sustituirá a María Teresa Cortón de las Heras. El resto de cargos se mantiene: Juan Luis García Hourcade continuará como vicedirector; Enrique Gallego Lázaro, como secretario; Susana Vilches Crespo, como bibliotecaria; Carlos Muñoz de Pablos, como conservador de la Casa-Museo de Antonio Machado; Carlos Álvaro Gómez, como coordinador de Publicaciones y responsable de Comunicación; y Diego Conte Bragado, como encargado de Cultura Digital.
El mismo día, pero en sesión extraordinaria, la Academia eligió académico de número al editor y dramaturgo segoviano Carlos Rod (Segovia, 1972), que ocupará la vacante que dejó Alonso Zamora Canellada tras su acceso a la categoría de supernumerario. Rod, como académico electo, dispone ahora de seis meses para preparar y leer su discurso de ingreso.
La institución subraya que su incorporación refuerza el perfil cultural contemporáneo de San Quirce y reconoce una trayectoria ligada a la edición independiente y la creación escénica. Rod dirige desde 1996 Ediciones La uÑa RoTa, sello radicado en Segovia y distinguido este 2025 con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural que otorga el Ministerio de Cultura.