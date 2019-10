Rosana canta a las mujeres rurales, «ejemplo de trabajo y sacrificio» Rosana canta 'Si tú no estás' en presencia de las otras premiadas, este miércoles en el teatro Juan Bravo, en la gala de los Premios Mujer 2019. / Antonio de Torre La cantante canaria fue una de las galardonadas con los Premios Mujer, que entrega la Federación de la Mujer Rural, junto la periodista Ana Pastor, la ganadera Teresa Callejo y las actrices de la serie 'Señoras del (h)Ampa' CARLOS ÁLVARO Segovia Miércoles, 16 octubre 2019, 19:55

Rosana encandiló este miércoles a las más de cuatrocientas mujeres rurales que asistieron en el teatro Juan Bravo a la entrega de la decimocuarta edición de los Premios Nacionales Femur Mujer, galardones que distinguen a mujeres de profesiones a las que es difícil acceder, especialmente si las aspirantes proceden del medio rural. La cantante canaria llegó tarde al acto, pero se ganó a todas las mujeres por su simpatía y predisposición a satisfacer sus deseos. «¡Que cante!, ¡Que cante!», le gritaban. Y Rosana cantó su exitoso 'Si tú no estás!', perteneciente al disco 'Lunas rotas' (1996), después de recoger el premio de manos de la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. Lo hizo con una guitarra y a capela, acompañada por el propio público, que batía palmas.

«Agradezco mucho el premio porque en esta tierra tengo a gente a la que adoro. Os lo dedico a todas vosotras, por ser tan grandes. Yo también sueño con la igualdad de verdad, la igualdad de las mismas posibilidades; sueño con un mundo en el que empecemos a dejar de hablar de hombres y mujeres, empecemos a hablar de seres humanos y dejemos eso de las mujeres invisibles en aquel chiste que dice: Hombre transparente busca mujer invisible para hacer lo nunca visto», dijo Rosana entre risas y aplausos.

La Federación de la Mujer Rural (Femur) premió a la cantante por «llenar nuestra vida de canciones hermosas y acompañar con su voz momentos inolvidables». No fue la única. En el podio de las premiadas estaban la directora y dos de las actrices de la serie 'Señoras del (h)Ampa', Abril Zamora, Mamen García y Malena Alterio; la periodista y presentadora Ana Pastor, y la ganadera cántabra Teresa Callejo. En presencia de la presidenta de Femur, Juana Borrego, todas reivindicaron la necesidad de otorgar visibilidad a la mujer que vive y trabaja en el medio rural. «La mujer rural está en un escalón inferior del que ya está cualquier mujer, Mi compromiso es darle mayor visibilidad. Las mujeres que el 8 de marzo de hace dos años empezamos a salir a la calle recogemos el testigo de estas mujeres invisibles. Y reivindico el feminismo, porque yo soy muy feminista y el feminismo es igualdad, solo igualdad, nada menos que igualdad. Y lo que quiero es que mi hijo y mi hija tengan las mismas oportunidades, no que sean iguales, sino que tengan las mismas oportunidades», dijo tras recibir el premio de manos de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. Sobre el escenario del Juan Bravo, Pastor recordó a su madre, Paquita, que a los doce años dejó su pueblo natal para limpiar casas en Madrid: «Es analfabeta funcional, porque escribe y lee con dificultad, pero podría arreglar cualquier problema de este país que los hombres no están sabiendo arreglar».

Especialmente cariñosas y simpáticas estuvieron las 'señoras del (h)Ampa'. Su directora, Abril Zamora, agradeció profundamente el galardón. Actriz, guionista y directora transexual con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, subrayó la dificultad de ser mujer: «He sido siempre mujer, pero solo llevo tres años siéndolo socialmente. Por eso soy yo la que tiene que daros el aplauso a vosotras porque es muy complicado y lo vivo en el día a día», dijo. También intervinieron los actrices Malena Alterio y Mamen García. «En la serie hemos retratado a mujeres trabajadoras, luchadoras, currantas... Queríamos dar derecho de réplica a esas mujeres de más de cuarenta que se lo curran todos los días», añadió Abril Zamora después de que el responsable de Cultura de la Diputación de Segovia, José María Bravo, le entregara el premio. La periodista y presentadora Consuelo Berlanga condujo el acto.

Por su parte, la ganadera cántabra Teresina Callejo presumió de pertenecer a la «gran» familia de las mujeres rurales. «Hace falta que se nos vea, que se nos oiga y se nos conozca, porque una mujer es muy importante en el medio rural», dijo Teresa, que no pudo evitar la emoción al dedicar el premio a sus hijos y padres.

«Un ejemplo»

La jornada volvió a tener la fuerza de años anteriores. Juana Borrego alabó la profesionalidad de las galardonadas. «Sois un ejemplo para las mujeres rurales», dijo, y reivindicó el papel que la mujer desempeña en el mundo rural de la España que ahora llaman 'vaciada'. La presidenta de Femur defendió la necesidad de fortalecer los recursos de los territorios rurales y defender en Europa una política «urgente» financiada para apoyar a las mujeres, los jóvenes y las mujeres rurales, y pidió un compromiso a los ayuntamientos para impulsar proyectos que favorezcan el empleo en las poblaciones del medio rural. «Crear puestos de trabajo voluntario, para ayudar a las personas con mayores necesidades; rehabilitar viviendas con subvenciones y préstamos al 0%; dejar libres de impuestos a los municipios de menos de tres mil habitantes para apoyar a las empresas y comercios; apoyar proyectos de transporte para personas mayores; facilitar subvenciones a los jóvenes para que obtengan el permiso de conducir; favorecer el acceso a las nuevas tecnologías, y distinguir al medio rural con una fiscalidad distinta son algunas de las reivindicaciones que hacemos las mujeres rurales», dijo la presidenta de Femur.​