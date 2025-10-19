Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia Las opciones elegidas por los redactores del estudio tienen un coste aproximado de 13 millones de euros

La ciudad de Segovia lleva décadas enfrentada con la accesibilidad. El recinto amurallado está ubicado sobre una gran masa rocosa, una característica que fue muy útil hace siglos para la defensa de la ciudad pero que en la actualidad causa más problemas que beneficios. Para intentar simplificar el acceso al casco histórico desde las riberas de Eresma y del Clamores, diferentes gobiernos municipales han estudiado proyectos como ascensores urbanos o rampas mecánicas. El último del PSOE e IU (2019-2023) llegó a proyectar y presupuestar un elevador entre San Millán y el paseo del Salón, pero el actual equipo de gobierno del Partido Popular tiene otros planes.

Así son las soluciones planteadas El documento analiza tres puntos de la ciudad en los que es posible instalar remontes mecánicos que ayuden a salvar los desniveles existentes: Paseo del Salón y Puerte de la Luna, Paseo de Santo Domingo de Guzmán y Pozo de la Nieve y Pasdeo de Santo Domingo con el Postigo de los Caballeros. Intervención en el Paseo del Salón y Puerta de la Luna Se trata de dos intervenciones conectadas para salvar 28,16 metros de desnivel, que son los separan San Millán y Juan Bravo. 2 Alcázar 3 Catedral 1 Acueducto San Millán N 300 m Juan Bravo Puerta de la Luna Escalera ampliada Rampa mecánica A Rampa convencional Rampa mecánica Bajada del Salón Rampa mecánica San Millán Rampa mecánica A’ Primer tramo Para salvar el desnivel de casi 21 metros, se instalarán tres rampas mecánicas. sobre el talud y paralelas al trazado de la escalinata actual. En la base de la primera rampa se colocarán una marquesina y bancos como lugar de descanso para personas con dificultades motoras. Sección de los remontes mecánicos en la Bajada del Salón Rampa convencional Rampa mecánica 20,7 m. A’ A También se amplía la escalinata que une el Paseo del Salón con Puerta de la Luna y se construye una rampa convencional para salvar dichas escaleras. Antes Después Segundo tramo Para salvar el desnivel de Puerta de la Luna, de casi 8 metros, se instalarán dos rampas mecánicas y se construirán dos tramos más de escaleras convencionales. Juan Bravo Nuevas escaleras A Escalera ampliada Rampa mecánica Puerta de la Luna A’ Rampa convencional Perfil antes de la intervención A’ A Perfil tras la intervención Rampa mecánica 7,46 m. Nuevo trazado de escaleras Intervención en el Paseo Santo Domingo de Guzmán y Pozo de la Nieve La solución adoptada en este caso tiene dos partes, la primera para salvar el desnivel entre el paseo y la Cueva de la Zorra, mediante cinco tramos de escaleras mecánicas, acompañadas de otras convencionales y espacios de descanso. El plan de remontes del gobierno liderado por José Mazarías, que fue elaborado a principios de 2024, incluye cuatro infraestructuras que en total suman una inversión aproximada de 13 millones de euros. Ninguna se prevé a corto plazo, pero ya se ha dado algún paso para su futura ejecución. El principal, la elaboración de un estudio de viabilidad que valora distintas alternativas y selecciona las más óptimas. Se trata, en todos los casos, de infraestructuras que estarían a la intemperie, con una anchura mínima de un metro, velocidades de medio metro por segundo, capacidad de hasta 6.000 personas por hora y telecontrol con modos de ahorro energético, para que cuando no hay uso las diferentes instalaciones reduzcan velocidad o se detengan.

San Millán-Paseo del Salón

Entre San Millán y el paseo del Salón de Segovia el dilema es sencillo de formular y difícil de resolver: cómo subir unos 20,7 metros sin estrangular la larga escalinata histórica ni competir con el lienzo de la muralla. Se barajó incrustar la escalera mecánica en el propio peldañeado, pero la solución estrechaba el paso en el punto de mayor afluencia y creaba un cuello de botella en eventos y ferias. También se estudió sacar un trazado totalmente independiente en el talud y separado de la escalera. Esta alternativa es más viable técnicamente, pero obligaba a ampliar el talud (muros y contenciones) con mayor impacto y coste económico.

Por ello, la propuesta elegida desplaza los tramos mecánicos al talud, en paralelo a la escalera, entre el murete existente y una nueva contención, de forma que la topografía se recompone y el conjunto queda virtualmente oculto desde la calle. Los plazos están determinados por la construcción o no del parking de Los Tilos. En la parte superior, la rampa se orienta hacia la fuente del Salón. La actuación, que afecta al entorno BIC de la Muralla y al conjunto arbolado protegido, se estimaba en 1,93 millones de euros (IVA incluido).

Paseo del Salón-Calle Real

A escasos metros estaba prevista una segunda infraestructura que iba a servir para conectar el paseo del Salón con la Calle Real. En la puerta de la Luna el reto no es solo salvar la cota hacia la calle Juan Bravo, sino devolver protagonismo al propio arco. Se plantearon dos caminos rápidos pero problemáticos: resolver todo con escaleras mecánicas o con rampas mecánicas. En el primer caso quedaban tramos con rasantes duras entre embarques; en el segundo aparecía un volumen demasiado agresivo frente al lienzo histórico. El estudio optaba por invertir la lógica. Primero corrige la rasante a través de una rampa (sin máquinas) para salvar las escaleras situadas junto a la puerta de la Luna. Después inserta dos rampas mecánicas que salvan el desnivel restante hasta la Calle Real, separadas unos 40 centímetros de la fachada por la presencia de una ventana. El coste estimado de esta intervención asciende a casi 1,3 millones de euros.

Finalmente, el Ayuntamiento ha apostado por instalar una rampa convencional en dos tramos con gran pendiente. La Comisión de Accesibilidad ha dado el visto bueno a esta iniciativa, que saldrá a contratación estos días y las obras se desarrollarán entre diciembre y enero, según anunció el Consistorio. Con una inversión de 154.000 euros, es una infraestructura que abarata en gran medida el presupuesto previsto.

La Cueva de la Zorra

La subida de la Cueva de la Zorra —desde San Marcos hacia la Puerta de Santiago— es el tramo más delicado y la intervención más compleja. Se estudiaron tres posibles soluciones. La primera proponía una escalera mecánica encajada en el talud y otra frente a la muralla para franquearla, una idea técnica y paisajísticamente comprometida porque en la parte alta las pendientes naturales y los límites normativos obligaban a «elevar» demasiado el conjunto, con presencia directa ante el lienzo.

La segunda alternativa escondía mejor el arranque con una escalera 'semienterrada' bajo cubierta vegetal, pero cruzaba la muralla con una torre de ascensor y pasarela volada extramuros. Esta extremo era una línea difícil de justificar ante uno de los paisajes más frágiles de la ciudad.

La tercera propuesta afina las precauciones con una escalera integrada en el talud con cubierta vegetal, paso subterráneo bajo la muralla y un volumen mínimo intramuros con ascensor. Aun así, el estudio impone cautelas y la necesidad de realizar una topografía 3D, una campaña geotécnica completa y una excavación arqueológica en área antes del proyecto por la probable existencia de cavidades subterráneas de grandes dimensiones detectadas aguas arriba de la traza. Es la intervención más costosa, con un presupuesto de 6,1 millones de euros, y la más difícil de ejecutar.

Zuloaga-Santo Domingo

Tampoco es sencilla la actuación que se espera desarrollar en el Postigo de San Juan. En este caso, la duda estaba en qué ladera elegir para el ascenso extramuros desde el paseo de Santo Domingo de Guzmán. La opción oriental arranca en una zona con visibilidad deficiente por la curvatura de la carretera (en plena reforma) y obliga a crear acera nueva, requiere desmonte y contención en un talud muy pendiente (y que ha sufrido desprendimientos en los últimos meses). Además, dejaría estrecha la zona de embarque. La alternativa occidental ofrecía lo contrario, por lo que ha sido escogida. Comienza en zona de pradera con pendiente más suave, calzada recta y mejor cruce peatonal. Además, permite mantener la escalera actual, sumando seguridad por duplicación de recorridos.

En ambos casos, el esquema técnico llegaba a la cota del Postigo combinando una rampa mecánica en la parte baja y dos escaleras mecánicas hasta el acceso. Ya intramuros, se replantea un tramo breve junto al ábside de San Juan de los Caballeros, ampliando el paso y extendiendo el jardín de los Zuloaga para ganar calidad paisajística. El presupuesto estimado para esta actuación es de 3,4 millones de euros.

Aunque el estudio es un paso importante para poder convertir en realidad estos proyectos, todavía restan importantes obstáculos que salvar y así cumplir con una de las promesas del programa electoral del Partido Popular. Además de lograr los informes positivos de numerosos organismos, el principal problema es económico, ya que no existe partida alguna en los presupuestos municipales para avanzar en el conjunto de actuaciones.

