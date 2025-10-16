La solución al desnivel en la puerta de la Luna será diez veces más barata de lo previsto

El desnivel existente en la puerta de la Luna, que conecta la Calle Real con el paseo del Salón en Segovia, es uno de los ... principales obstáculos que se encuentran las personas con movilidad reducida para visitar la capital. El Ayuntamiento de la ciudad ha realizado diversos estudios e indagaciones para buscar una solución a este problema de accesibilidad. Finalmente, se ha decantado por una de las opciones más baratas, consistente en la instalación de una rampa convencional en dos tramos, que sustituirá la propuesta inicial de remontes mecánicos y permitirá recortar en gran medida la inversión prevista inicialmente.

El proyecto, que contempla la colocación de dos rampas que permitirán salvar las escaleras existentes en este tramo de conexión entre el barrio de San Millán y el casco histórico, saldrá a licitación próximamente. Así lo confirmó este jueves el alcalde de Segovia, José Mazarías, que cifra en unos 154.000 euros el coste de la iniciativa, que se financiará con la partida municipal dedicada a los proyectos de accesibilidad, aunque el regidor confía en que el montante se aminore durante el proceso de adjudicación. En cualquier caso, es una cuantía hasta diez veces más baja que el presupuesto que figuraba en el plan de remontes diseñado a finales de 2023 por el equipo de gobierno.

En un principio, el Consistorio barajó como solución la construcción de escaleras o rampas mecánicas. Sin embargo, el estudio realizado consideró que la apuesta más viable era corregir la rasante a través de una rampa convencional para salvar las escaleras más próximas al paseo del Salón e insertar luego dos remontes mecánicos en el desnivel restante hasta la Calle Real. La inversión estimada para esta intervención ascendía a casi 1,3 millones de euros, con IVA incluido.

El Ayuntamiento de Segovia ha hecho cuentas y se ha decantado por la alternativa más económica, que cumple a su vez con las exigencias de protección de la muralla. «La rampa está diseñada de acuerdo con las necesidades y las prescripciones de Patrimonio, pues se trata de una zona delicada», afirmó el regidor. Si bien es cierto que ha reconocido que la pendiente que tendrá esta infraestructura será «importante», Mazarías asegura que «el nivel es el que es y no se puede demoler ninguna parte de lo que hay».

El proyecto ha sido presentado a la Comisión de Accesibilidad, integrada por diferentes asociaciones y colectivos de personas con movilidad reducida, y «ellos mismos nos han dicho que prefieren esta solución a que no haya nada», relató el alcade segoviano. La actuación se someterá a los procesos administrativos correspondientes de cara a presentarse en las próximas semanas al servicio de contratación. «Nuestra previsión es que la obra se desarrolle entre diciembre y enero», concluyó.