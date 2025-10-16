El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista general del desnivel existente en la puerta de la Luna. Antonio de Torre

Segovia

La solución al desnivel en la puerta de la Luna será diez veces más barata de lo previsto

El Ayuntamiento se decanta por una rampa convencional dividida en dos tramos por importe de 154.000 euros y descarta así los remontes mecánicos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El desnivel existente en la puerta de la Luna, que conecta la Calle Real con el paseo del Salón en Segovia, es uno de los ... principales obstáculos que se encuentran las personas con movilidad reducida para visitar la capital. El Ayuntamiento de la ciudad ha realizado diversos estudios e indagaciones para buscar una solución a este problema de accesibilidad. Finalmente, se ha decantado por una de las opciones más baratas, consistente en la instalación de una rampa convencional en dos tramos, que sustituirá la propuesta inicial de remontes mecánicos y permitirá recortar en gran medida la inversión prevista inicialmente.

