El consejero y el alcalde visitan la Cuesta de los Hoyos tras anunciar su inminente reforma. A. de Torre

Las obras en la Cuesta de los Hoyos empezarán en febrero y cortarán el tráfico al menos cinco meses

El consejero de Movilidad no descarta que la actuación en la carretera de Villacastín pueda empezar antes de que acabe el año

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:06

La renovación integral de la Cuesta de los Hoyos no empezará hasta febrero y requerirá el cierre total de la vía durante al menos cinco ... meses. Previamente, entre octubre y enero, la Junta de Castilla y León quiere acometer la reforma del tramo del paseo de Ezequiel González comprendido entre las glorietas de la Policía Nacional y Sancti Spiritus. Lo confirmaron ayer el consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y la jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia y directora de la obra, Eva Martínez Alonso, que visitaron lo realizado hasta ahora en el paseo de Santo Domingo y desgranaron los detalles de un proyecto enmarcado en el conjunto de actuaciones en las travesías de la ciudad que la Junta entregará arregladas al Ayuntamiento.

