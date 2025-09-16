Las obras en la Cuesta de los Hoyos empezarán en febrero y cortarán el tráfico al menos cinco meses

La renovación integral de la Cuesta de los Hoyos no empezará hasta febrero y requerirá el cierre total de la vía durante al menos cinco ... meses. Previamente, entre octubre y enero, la Junta de Castilla y León quiere acometer la reforma del tramo del paseo de Ezequiel González comprendido entre las glorietas de la Policía Nacional y Sancti Spiritus. Lo confirmaron ayer el consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y la jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia y directora de la obra, Eva Martínez Alonso, que visitaron lo realizado hasta ahora en el paseo de Santo Domingo y desgranaron los detalles de un proyecto enmarcado en el conjunto de actuaciones en las travesías de la ciudad que la Junta entregará arregladas al Ayuntamiento.

Sanz Merino destacó la importancia de la reforma en los Hoyos, actuación largamente demandada «que pretende mejorar la seguridad vial y facilitar los recorridos turísticos en un entorno patrimonial tan relevante como este». La obra, adjudicada a la empresa Tecnofirmes, comenzará a finales de octubre con el fresado y la reposición del pavimento de aglomerado en el tramo del paseo de Ezequiel González. Pero las intervenciones más complejas, previstas ya para el primer semestre de 2026, incluirán la sustitución del adoquín por el asfalto, la ejecución de 1.000 metros de cunetas revestidas y la sustitución de los 'flanes' de granito por barandillas de acero inoxidable en la acera.

La responsable técnica del proyecto anunció que la vía, que soporta el paso de 4.000 vehículos al día, estará completamente cortada al tráfico entre la glorieta de Sancti Spiritus y el empalme de la carretera con la Fuencisla durante cinco o seis meses, a partir de febrero o marzo, dependiendo de la benevolencia de la meteorología. «Vamos a levantar los tramos de adoquín que presentan hundimientos para devolver la rasante correcta a la carretera, además de mejorar las cunetas y los elementos de seguridad». Entre las medidas previstas, figura la instalación de bandas transversales de alerta para garantizar que los vehículos no superen los 30 kilómetros por hora, y se adecuarán miradores y sobreanchos. En cuanto a los taludes, Martínez Alonso confirmó que están estabilizados y no representarán riesgo alguno durante la ejecución de los trabajos. La obra cuenta con 700.921 euros de presupuesto y un plazo máximo de ejecución de doce meses, si bien la fase más controvertida se desarrollará entre febrero y julio del próximo año siempre que todo discurra según lo previsto. «Para octubre del año que viene, estará completamente terminada», dijo el consejero.

Ampliar Obras en el comienzo del paseo de Santo Domingo de Guzmán. Antonio de Torre

En cuanto a las obras del paseo de Santo Domingo de Guzmán, se encuentran al 65% de ejecución, pues quedan por rematar los 150 metros de adoquín que la vía tiene en el tramo más próximo a la plaza Oriental. La intervención, de algo más de 500.000 euros, concluirá a finales de octubre o principios de noviembre «con casi cuatro meses de antelación», en palabras de Sanz Merino. Entre las mejoras, destacan la ejecución de 1.000 metros de cunetas revestidas, la reposición del firme con una mezcla elástica adaptada a las condiciones de sombra y heladas, y la construcción de pasos de peatones elevados. El proyecto incluye la prolongación de una acera en la margen izquierda y la instalación de un paso de peatones elevado adicional, a petición del Ayuntamiento, a la altura de las escaleras que suben a los Zuloaga. También ha pedido el Ayuntamiento limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora entre el Acueducto y el arco de la Fuencisla. «Se trata de que la calidad del firme no derive en un aumento de la velocidad», dijo la directora de la obra.

Otras travesías en el horizonte

Además de la Cuesta de los Hoyos y el paseo de Santo Domingo, la Junta tiene previstas actuaciones en la carretera de Villacastín y la CL-601, carretera de La Granja, hasta el cruce con la variante SG-20. La intervención en la carretera de Villacastín afecta a un tramo corto que incluye la recomposición de un muro y podría iniciarse antes de que acabe el año, según el consejero. «Es un proyecto menor y no interfiere tanto con otras obras, por lo que confiamos en ejecutarlo en breve», afirmó. El arreglo de la cuesta del Peñigoso, cuya titularidad, en este caso, debe recibir la Junta, completa las actuaciones en las travesías. Sanz Merino subrayó la coordinación con el Ayuntamiento de Segovia para minimizar las molestias propias de las obras. «Sabemos que estas actuaciones generan inconvenientes, pero son necesarias para mejorar la seguridad y el entorno urbano. Pedimos disculpas, pero el resultado merecerá la pena», aseguró.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, que acompañó al consejero en la visita, agradeció el cumplimiento de los compromisos de la Junta de Castilla y León con la ciudad. «La colaboración entre las instituciones aporta soluciones, ofrece resultados y mejora la vida de los ciudadanos. Cuando existe esa colaboración, Segovia gana», dijo.