Estas son las calles que serán reasfaltadas en Segovia en otoño de 2025

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en junta de gobierno la contratación del plan de asfaltado 2025, que el alcalde José Mazarías define como « ... una inversión de récord», con un presupuesto que asciende a 971.769 frente a los 800.000 licitados el año pasado. «Lo vamos a ejecutar con una inversión prácticamente de un millón de euros para abordar trabajos imprescindibles dentro de la política decidida de este equipo de gobierno de corregir el abandono que han sufrido durante años el mantenimiento y el arreglo de las calles», sostuvo el regidor. El objetivo es intervenir «en toda la ciudad, en los barrios incorporados y en polígonos industriales».

El contrato se divide en tres lotes. El Lote 1 concentran prácticamente la mitad del presupuesto en el polígono de Hontoria, donde se actuará en Gremio de los Canteros (laterales pendientes), Gremio de los Caldereros, Gremio de los Segovianos (zona de entrada) y avenida de Hontoria (con tramos completos, el cruce con Gremio de la Lana y la embocadura de la calle). Se repararán blandones y se renovará el paso de peatones elevado del eje principal. «Aunque parecen pocas calles, son muy largas y consumen mucho asfalto; de ahí el mayor presupuesto», explicó el concejal de Obras, José Luis Horcajo.

El segundo lote reúne 62 actuaciones en barrios incorporados y casco urbano. En Torredondo se atenderán los accesos y tramos centrales; en el entorno de Perogordo, el cruce con el camino de Abadejos; y en Madrona se asfaltarán las calles La Fuente, Molino, San Antonio (con fresado previo), del Transformador y la Era (hasta casi su final). En Fuentemilanos figuran las calles del Cristo, Valsequilla, de las Eras, la Trampa y de las Escuelas.

En los barrios de Segovia, San Lorenzo incluye un tramo de la calle de las Nieves y la confluencia con el puente de Ciguiñuela hasta el pabellón Agustín Fernández; en Nueva Segovia se reasfaltarán viales muy descarnados próximos a la avenida Vicente Aleixandre (Federico García Lorca, Gil de Biedma, Dionisio Ridruejo y Jaime Delgado); y en San José se intervendrá en carretera de Valdevilla y en la entrada a Hermanos Castro Bocos, «en muy mal estado desde hace tiempo». En el centro, el Consistorio acometerá calle 3 de Abril «por imagen de ciudad», desde la Comisaría de la Policía Nacional hasta la residencia asistida e incluirá la glorieta del paseo Ezequiel González. Habrá también actuaciones en calle Almira -zona de Academia de Artillería- y en el camino de la Piedad, donde primero se ha saneado un colector. En su explanada se repararán zonas descarnadas y, en la parte baja, se asfaltará el entronque con Ezequiel González.

El polígono del Cerro contará con una partida específica de casi 150.000 euros para las calles Navacerrada y Guadarrama, además de parches en otros puntos y rotondas. «Ahora vendrán los 'qué hay de lo mío', pero conviene recordar que es un trabajo técnico: se analizan firmes, tráfico y seguridad para priorizar», apuntó Horcajo, que también valoró las mejoras que la Junta de Castilla y León ha realizado en el paseo de Santo Domingo de Guzmán y prepara en la Cuesta de los Hoyos.

El Lote 3 contempla la reutilización de fresado para parcheos y refuerzos repartidos por la ciudad en puntos como la explanada del antiguo Regimiento, la parte trasera del pabellón Pedro Delgado, la zona de Las Lastras, un camino en Hontoria, el área del CIDE y frente a las dependencias de Urbanismo, en la carretera de Palazuelos de Eresma, muy utilizadas como bolsas de aparcamiento. «El año pasado dio muy buen resultado para frenar el deterioro en zonas muy degradadas y lo repetimos», justificó el alcalde.

Sobre los plazos, el alcalde confía en que la obra arranque a finales de octubre o primeros de noviembre, «si no hay bajas temerarias ni incidencias en la licitación». El compromiso es ejecutar el plan este mismo año. «Esperamos que no se produzcan incidencias durante la adjudicación y que el nuevo plan pueda desplegarse en otoño», dijo.

En cuanto al corte que desde hace meses se mantiene en la carretera de Valdevilla, confirmó que se mantendrá cerrada por seguridad mientras se revisan grietas y una tubería que quedó al descubierto en una actuación de las obras para construir 93 viviendas colaborativas junto al edificio del INSS.

«Poco a poco vamos recuperando el mantenimiento de nuestras vías», concluyó Mazarías. «Este año superamos la inversión y revertimos la situación de muchas calles en la ciudad, en los barrios incorporados y en los polígonos. Y vamos a continuar con la misma dinámica en 2026 para que todos tengan la atención que merecen».