Directo El primer ciclista toma la salida desde San Pablo y da comienzo a la etapa de la Vuelta en Valladolid
Asfaltado de la avenida Juan Carlos I durante el plan de pavimentación de 2024. Antonio de Torre

Estas son las calles que serán reasfaltadas en Segovia en otoño de 2025

El Ayuntamiento espera ejecutar su plan de pavimentación a finales de octubre o comienzos de noviembre

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:30

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en junta de gobierno la contratación del plan de asfaltado 2025, que el alcalde José Mazarías define como « ... una inversión de récord», con un presupuesto que asciende a 971.769 frente a los 800.000 licitados el año pasado. «Lo vamos a ejecutar con una inversión prácticamente de un millón de euros para abordar trabajos imprescindibles dentro de la política decidida de este equipo de gobierno de corregir el abandono que han sufrido durante años el mantenimiento y el arreglo de las calles», sostuvo el regidor. El objetivo es intervenir «en toda la ciudad, en los barrios incorporados y en polígonos industriales».

