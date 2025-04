«Me quedé toda la noche haciendo guardia en la calle»

Hace apenas un año que sufrió el último robo. Por ello, ante la previsión de que Segovia permaneciese sin electricidad durante largas horas en la ... noche, Jarly Salazar, vendedor de teléfonos móviles, decidió hacer guardia fuera de su comercio y a oscuras hasta que todo volvió a la normalidad. «Me tocó estar pendiente por si los ladrones aprovechaban el momento para asaltar la tienda, por lo que saqué una silla a la calle, me puse en la puerta y estuve con una linterna».

Los sistemas de seguridad eran eléctricos y no funcionaban, por lo que decidió proteger él mismo el fuerte y colaborar con los agentes policiales en las patrullas nocturnas por la ciudad de Segovia. No fue una experiencia del todo agradable. «No se veía absolutamente nada, daba miedo; me tocó buscar algo para la autodefensa por si acaso», relata.

Precisamente, con el paso de las horas pudo escuchar voces de un grupo de «entre ocho y nueve personas», señala. «Decían que se iban a meter en la tienda, los escuché: es una inseguridad tremenda». Decidió amedrentarles alumbrándoles la cara. «Al final se fueron. Estoy seguro de que si no me hubiera quedado aquí, esto hubiera amanecido sin nada».