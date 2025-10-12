El pueblo de Segovia arropa a la Guardia Civil en un emotivo acto junto al Acueducto

Cientos de segovianos han acudido este domingo al Azoguejo para conmemorar la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El acto, ... organizado por la Comandancia de Segovia con el respaldo de la Subdelegación del Gobierno, ha reunido a autoridades civiles, militares, judiciales, académicas y eclesiásticas, así como a familias, vecinos y representantes institucionales, en un ambiente de solemne recogimiento que ha honrado la historia y el compromiso de la Benemérita con la sociedad segoviana.

Durante su intervención, la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, subrayó «la preparación, profesionalidad, compromiso y esfuerzo» con que desarrollan su labor los miembros de la Guardia Civil, lo que hace de Segovia una de las provincias «más seguras». Prueba de ello, dijo Rueda, es que el esclarecimiento de delitos se sitúa en el 53%, tres puntos más que hace un año (2.126 delitos esclarecidos de los 3.970 registrados en el último año).

La ciberdelicuencia es un de los delitos más al alza. De los 737 contabilizados, se resolvieron 195, un 26%, «una tasa muy buena habida cuenta de las enormes dificultades para esclarecer este tipo de delitos, cuyos autores en muchos casos se encuentran en otros países», afirmó. «Los equipos @ y de Investigación Tecnológica (Edite), encuadrados en la Policía Judicial, continúan con su trabajo incesante para evitar y resolver estos delitos, perfeccionando su formación ante los nuevos retos a los que se enfrentan cada día».

Marian Rueda agradeció la cercanía de los agentes. «Los segovianos saben de vuestra proximidad y constante cuidado al ciudadano, no en vano habéis realizado más de 1.760 servicios humanitarios y habéis auxiliado a más de mil personas. En sus domicilios, en las calles, en traslados a centros sanitarios… los agentes de Seguridad Ciudadana habéis estado en todo momento ayudando a quien lo ha necesitado, igual que el EREIM en los rescates en montañas, en muchas ocasiones en condiciones muy difíciles y poniendo en riesgo sus vidas», señaló. Para realizar este trabajo, las patrullas de Seguridad Ciudadana y del Subsector de Tráfico recorrieron cerca de 4,5 millones de kilómetros por las carreteras de la provincia. También se refirió la subdelegada a otra lacra social, la violencia de género, terreno en el que no se puede bajar la guardia. Entre enero y septiembre de este año, han sido 990 las denuncias puestas por la Guardia Civil por tráfico y consumo de drogas, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Respecto a las drogas aprehendidas por los agentes de la Guardia Civil durante el último año, fueron 102 kilos, casi un 400 por ciento más que en 2024. Por tipos, la mayor parte fueron cannábicos (71,8 kilos) y cocaínicos (30,5 kilos).

Ampliar Panorámica del Azoguejo durante la celebración. Antonio de Torre

Por su parte, el teniente coronel Benito Doñate Córcoles, comandante de la Guardia Civil en Segovia, subrayó el carácter benemérito de la institución, dedicada a la salvaguarda de todos sin excepción, en pro de la paz y la convivencia. «Un país solo se desarrolla en libertad cuando sus ciudadanos pueden cultivar la tierra en calma», dijo en alusión a una de las estrofas del himno de la Guardia Civil.

Durante el acto, en el que se rindió homenaje a los caídos, se impuso las condecoraciones a varios agentes y se hizo entrega de la distinción Amigo de la Guardia Civil a Juan Andrés Saiz Garrido, expresidente de Asetra, por sus años de colaboración con el instituto armado. La mañana culminó con un desfile de las unidades de la Guardia Civil de Segovia. La formación avanzó con paso marcial por la avenida del Acueducto, saludando a las autoridades y al público con precisión castrense. La celebración reafirma el compromiso de la Guardia Civil con la provincia: en 2025, los agentes han atendido más de 5.000 incidencias, desde rescates en la sierra hasta operaciones contra la trata de personas, según datos de la Subdelegación.