Momento de homenaje a los caídos.

Momento de homenaje a los caídos. Antonio de Torre

El pueblo de Segovia arropa a la Guardia Civil en un emotivo acto junto al Acueducto

La subdelegada del Gobierno atribuye al «esfuerzo» de los agentes la seguridad de que goza la provincia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:52

Cientos de segovianos han acudido este domingo al Azoguejo para conmemorar la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. El acto, ... organizado por la Comandancia de Segovia con el respaldo de la Subdelegación del Gobierno, ha reunido a autoridades civiles, militares, judiciales, académicas y eclesiásticas, así como a familias, vecinos y representantes institucionales, en un ambiente de solemne recogimiento que ha honrado la historia y el compromiso de la Benemérita con la sociedad segoviana.

