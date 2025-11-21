El PSOE pide reforzar el autobús metropolitano en San Cristóbal

El Norte Segovia Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:38 Comenta Compartir

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia ha criticado la respuesta del alcalde, Óscar Moral, al ruego presentado en el último Pleno municipal sobre la mejora del servicio de autobuses interurbanos que conecta el municipio con Segovia capital y otros destinos.

Según explica el PSOE en una nota de prensa, el ruego, defendido por su portavoz Rafael Masa, iba acompañado de más de 800 firmas de vecinos y solicitaba que el Ayuntamiento instara formalmente a la Junta de Castilla y León a revisar el servicio. La petición se centraba en reforzar las frecuencias en horas punta, fines de semana y festivos, al considerar que existen problemas de movilidad para estudiantes, trabajadores y personas mayores.

Durante el debate plenario, el alcalde habría manifestado -siempre según la versión del grupo socialista- que no tiene intención de tener en cuenta las firmas recogidas y que el servicio continuará como está. Masa interpreta estas palabras como una falta de respeto hacia los firmantes y recuerda que en septiembre ya presentó una moción para mejorar el transporte público, que fue rechazada por el equipo de gobierno con el argumento de que «no había quejas». La recogida de firmas, apuntan los socialistas, se organizó precisamente para evidenciar que sí existe malestar por las actuales condiciones del servicio, especialmente los fines de semana y en los horarios de entrada y salida del trabajo y los centros educativos.

En este contexto, el grupo municipal socialista anuncia que continuará llevando esta reivindicación a los órganos municipales y a otras instituciones, como las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de que la demanda de un «transporte público digno» sea tenida en cuenta por las administraciones competentes.