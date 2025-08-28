El PSOE insiste en que su deseo es eliminar los peajes de Segovia en cuanto sea posible

El secretario provincial del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, considera que las sospechas hechas públicas por el Partido Popular sobre las posibles ... intenciones del Gobierno de España de mantener los peajes en la AP-6, AP-61 y AP-51 a partir de 2029 son una cortina de humo para intentar desviar la atención de la gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León. El también diputado en Congreso por la provincia de Segovia insiste en que el deseo del PSOE es hacer desaparecer los peajes existentes entre la provincia y la Comunidad de Madrid en cuanto sea posible.

Tras recordar que fueron gobiernos del PP los encargados de convertir en autopista de pago el proyecto de la autovía entre Segovia y Madrid y de aumentar la actual concesión de las carreteras, Aceves pidió a la formación representada por Pablo Pérez Coronado y María Cuesta que aclare cuál es la postura que defiende para las autopistas a partir de noviembre de 2029, una vez finalice la actual concesión. Este miércoles, los dos diputados del PP señalaban un modelo de bonificaciones para usuarios recurrentes, pero sin apostar claramente por la fórmula del peaje en la sombra.

Por último, el secretario provincial de los socialistas segovianos también se opuso a las palabras de Pablo Pérez Coronado sobre el cierre de la SG-20, en las que aseguraba que las competencias para ejecutar esa intervención son exclusivamente del Gobierno central. «Es de chiste. Sería una invasión de competencias, evidentemente, porque la competencia es claramente de la Junta de Castilla y León», concluyó Aceves.