Peaje de la AP-6 a la altura de San Rafael. Antonio de Torre

El PSOE insiste en que su deseo es eliminar los peajes de Segovia en cuanto sea posible

José Luis Aceves considera que las sospechas del Partido Popular son una cortina de humo para desviar la atención de la gestión de los incendios

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:14

El secretario provincial del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, considera que las sospechas hechas públicas por el Partido Popular sobre las posibles ... intenciones del Gobierno de España de mantener los peajes en la AP-6, AP-61 y AP-51 a partir de 2029 son una cortina de humo para intentar desviar la atención de la gestión de los incendios por parte de la Junta de Castilla y León. El también diputado en Congreso por la provincia de Segovia insiste en que el deseo del PSOE es hacer desaparecer los peajes existentes entre la provincia y la Comunidad de Madrid en cuanto sea posible.

