El PSOE carga contra la «nefasta gestión económica» del Ayuntamiento de Cantalejo

El portavoz del grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la oposición de al corporación de Cantalejo arremete contra la «nefasta gestión económica» que está llevando a cabo, en su opinión, el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa, Ana Rosa Zamarro. «El Partido Popular, con la complicidad de Vox, solo se preocupa de ocultar la información y, con ello, de engañar a los vecinos», critica Máximo San Macario, quien se pregunta si esa actitud de la que se queja obedece a la intención de esconder a los ciudadanos briqueros «posibles problemas» en la administración de los caudales públicos.

El concejal cantalejano concreta sus dudas sobre la falta de transparencia en «las reiteradas pérdidas en la residencia de mayores, que rondan los 150.000 euros anuales, y por el déficit generado en la organización de la feria taurina los últimos tres años, que se ha disparado hasta el entorno de los 200.000 euros».

San Macario también recrimina al gobierno municipal del PP y Vox de este municipio de la provincia de Segovia pérdidas económicas en las piscinas de verano y cubierta, así como la existencia de «beneficios fiscales concedidos a unos pocos vecinos mientras la mayoría soporta continuas subidas de impuestos y tasas».