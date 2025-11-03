El PSOE de Cantalejo solicita organizar charlas para informar sobre las plantas de biometano

La proliferación de proyectos para la ejecución de plantas de biometano en Segovia —provincia que lidera la estadística de iniciativas de este tipo a escala ... regional— es un asunto que crea incertidumbre entre la población. Muchas de estas propuestas ya avanzan en su construcción, mientras que otras esperan la obtención de autorizaciones. Esto ha sembrado dudas entre los vecinos de algunos municipios, que han exigido conocer el impacto que pueden tener estas infraestructuras. Uno de los ejemplos es Cantalejo, donde recientemente se ha tenido constancia de la intención de promover varias instalaciones de este tipo.

Hay incertidumbre. Muestra de ello es que justo este fin de semana estuviera prevista la celebración de una charla en Valdesimonte, entidad local menor perteneciente al municipio briquero, para abordar la situación de las plantas de biometano en la comarca. «Aunque los promotores de uno de los proyectos han decidido echarse atrás ante el rechazo mayoritario de los vecinos», el encuentro seguía previsto en el calendario con el fin de recoger opiniones y organizar grupos de trabajo de cara a la presentación de alegaciones, confirmó el grupo de Podemos presente en la localidad.

Lo cierto es que en el término de Cantalejo se han iniciado trámites para sacar adelante al menos dos plantas de biometano. Una de ellas se localiza a poca distancia del entorno de las lagunas, «en el borde de la Zona de Especial Protección para las Aves, lo que supone un riesgo potencial», explican fuentes del grupo municipal del PSOE. Por este motivo, los socialistas han registrado estas semanas dos peticiones formales al equipo de gobierno para la «organización urgente de charlas informativas abiertas» en la que representantes de las empresas y técnicos independientes expliquen los aspectos positivos y negativos de estos proyectos.«La ciudadanía tiene derecho a conocer los riesgos y las garantías reales», defiende la formación.