Imagen de archivo de una planta de biometano.

El PSOE de Cantalejo solicita organizar charlas para informar sobre las plantas de biometano

Los socialistas instan al equipo de gobierno a celebrar estos encuentros porque «la ciudadanía tiene derecho a conocer los riesgos y las garantías reales»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:57

La proliferación de proyectos para la ejecución de plantas de biometano en Segovia —provincia que lidera la estadística de iniciativas de este tipo a escala ... regional— es un asunto que crea incertidumbre entre la población. Muchas de estas propuestas ya avanzan en su construcción, mientras que otras esperan la obtención de autorizaciones. Esto ha sembrado dudas entre los vecinos de algunos municipios, que han exigido conocer el impacto que pueden tener estas infraestructuras. Uno de los ejemplos es Cantalejo, donde recientemente se ha tenido constancia de la intención de promover varias instalaciones de este tipo.

