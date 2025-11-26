El PSOE acusa al PP de repartir a cuentagotas el dinero de la venta de Quinta Real Los socialistas presentan enmiendas por valor de 5,4 millones de euros a los presupuestos de la Diputación de Segovia

El Norte Segovia Miércoles, 26 de noviembre 2025

El Grupo Socialista en la Diputación de Segovia ha presentado enmiendas por un total de 5,4 millones de euros a los presupuestos de la institución para 2026, unas cuentas que su portavoz, Máximo San Macario, califica de «continuistas, estancadas y alejadas de las necesidades reales de los municipios». Según el PSOE, la falta de financiación de la Junta de Castilla y León en competencias propias está «hipotecando» la inversión en los pueblos y el PP «repite los mismos errores año tras año».

Entre las propuestas principales, los socialistas plantean incorporar íntegramente al capítulo de inversiones los 4,3 millones de euros que, sostienen, aún quedan por volcar tras la venta de las acciones de Segovia 21 (Quinta Real). «Los 11,6 millones de la venta salieron de los pueblos y deben volver a los pueblos», defiende San Macario, que acusa al PP de trocear ese dinero y repartirlo «a cuentagotas» en lugar de destinarlo de forma inmediata a inversiones municipales.

Las enmiendas incluyen elevar en un millón de euros la dotación de la Red Viaria Provincial, de 1,1 a 2,1 millones, e impulsar medidas en emergencias como iniciar la construcción de un tercer parque provincial de bomberos en Tierra de Pinares y estudiar otro en la zona de El Espinar-Villacastín. En este punto, el PSOE reitera su rechazo al «tasazo» del servicio de bomberos a los ayuntamientos.

En el plano hidráulico y ambiental, proponen 200.000 euros adicionales para un Plan Hidráulico y otros 200.000 para depuración de aguas residuales fuera del convenio Somacyl, además de partidas para retirada de amianto, compostaje, recogida de residuos y puntos de recarga eléctrica. En el bloque social, plantean planes de empleo para mujer rural y juventud, un plan de accesibilidad, bonos al comercio rural, más fondos para emergencias sociales, un plan de drogodependencias y refuerzo de los Grupos de Acción Local.

San Macario sostiene que estas modificaciones pueden financiarse sin recurrir a nuevos cobros a los pueblos y reclama que las ayudas se distribuyan con criterios objetivos, transparencia y concurrencia competitiva, para evitar un reparto discrecional y garantizar igualdad de oportunidades entre municipios. «Estas enmiendas no responden a colores políticos, sino a las necesidades reales de los municipios», concluye.