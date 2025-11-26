Vox plantea recortes de 444.000 euros en los presupuestos de la Diputación Pedro Varela sostiene que hay un gasto «innecesario» en partidas como publicidad

El diputado provincial de Vox en la Diputación de Segovia, Pedro Varela, ha presentado 24 enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 de la institución provincial con el fin de reducir el gasto público en 444.500 euros y reorientar esos fondos hacia iniciativas que, según el partido, potenci­en la economía local y mejoren los municipios de la provincia.

Las propuestas -explica Varela- buscan recortar partidas consideradas prescindibles, como publicidad institucional, atenciones protocolarias, material de oficina e informático no inventariable, publicaciones y otros gastos de funcionamiento que, afirma, «se pueden reducir sin afectar al servicio de la Diputación». El diputado subraya la necesidad de revisar cada euro «porque pertenece a los ciudadanos».

Además, Vox plantea reducir las aportaciones a fundaciones y entidades cuya labor, a juicio del grupo, carece de un impacto real en la provincia y responde más a compromisos políticos que a las necesidades de los segovianos. También propone revisar las líneas de ayudas al desarrollo y a la inmigración, rechazando subvenciones a ONG vinculadas a lo que califica de «inmigración ilegal». En materia de igualdad, solicita eliminar una partida destinada a actividades municipales, por considerarla de «escaso impacto real».

El grupo político defiende que los recursos liberados deberían destinarse primordialmente a dos planes: un Plan de Ayuda a la Rehabilitación y Mejora de Espacios Industriales para apoyar al sector industrial y agroalimentario, fomentar el empleo y combatir la despoblación; y un Plan de Rehabilitación de Inmuebles en Ruinas, cuya propuesta ya había presentado en una moción en mayo, orientado a ayudar a pequeños municipios a recuperar edificios abandonados que deterioran los cascos urbanos y suponen riesgos para vecinos y construcciones colindantes.

Por último, Vox reclama un reparto «más justo y equilibrado» de los recursos destinados a actividades culturales estivales, con el objetivo de optimizar su impacto en la provincia.