La Diputación contará en 2026 con el presupuesto más alto de su historia

El gobierno del Partido Popular en la Diputación de Segovia ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026 que asciende a 92,8 millones ... de euros, un 3% más que en 2025. Unas cuentas de las que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, destaca dos claves: el incremento de la inversión –un 42% más en el capítulo destinado a cooperación económica con los ayuntamientos– y una reducción de la deuda del 71,32%, hasta los 4,7 millones de euros, lo que sitúa la ratio de endeudamiento en torno al 5% de los recursos ordinarios.

La inversión directa por habitante se sitúa en 347,74 euros, el doble que al inicio del mandato, lo que, según afirma, «demuestra una manera de hacer basada en la gestión responsable y sin improvisaciones». El responsable provincial insistió en que la buena salud financiera de la institución «no es coyuntural, sino la senda marcada en esta legislatura». Recordó que en 2023 solo se utilizó la mitad de la operación de crédito prevista, en 2024 no se llegó a recurrir al endeudamiento y en 2025 se aprobó el primer presupuesto de la Diputación que no acudía a crédito. En 2026 se repite ese esquema, sin nuevas operaciones financieras, apoyado también en la imposibilidad de ejecutar las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), bloqueadas a nivel estatal, lo que ha obligado a destinar remanentes a amortizar deuda. Según el equipo de gobierno, la probable prórroga de las cuentas autonómicas no afectará a las cantidades ya comprometidas para 2026.

Uno de los ejes del presupuesto destacados por De Vicente es la inversión en el territorio. La cooperación económica directa con los ayuntamientos crece un 42%, con un Plan de Ayuda a Inversiones Municipales (PAIMP) de 7 millones de euros y un plan de arreglo de caminos rurales que se incrementa desde los 600.000 hasta el millón de euros.

A estas líneas se suma un nuevo Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE II), dotado con 5 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027. Se completan así las líneas de inversión junto con el Fondo de Cohesión Territorial, que contará con 1,5 millones de euros, y los programas de vivienda, con 362.000 euros para actuaciones vinculadas al programa Rehabitare y viviendas para jóvenes en colaboración con la Junta de Castilla y León.

El apartado de infraestructuras hidráulicas mantiene su peso. En 2026 se consignan 200.000 euros para tuberías de abastecimiento hasta los depósitos reguladores y otros 100.000 euros para la renovación de redes y su digitalización desde los depósitos hasta el grifo de los hogares. El Plan de Depuradoras mantiene 3,8 millones de euros «en la hucha», a la espera de la evolución de los proyectos; la nueva consignación de 142.000 euros permite completar los 4 millones previstos para esta línea.

Además, se contemplan 950.000 euros en líneas de ayuda a ayuntamientos y empresas ligadas al Plan de Fomento Territorial y se impulsará el futuro Centro de Transferencia del Conocimiento, un proyecto que la Diputación desarrollará junto con la Junta, las universidades presentes en la provincia y el tejido empresarial con el objetivo de captar talento, formarlo y retenerlo en Segovia.

3 millones para bomberos

El presupuesto de 2026 asume por primera vez, de forma íntegra, la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEIS), uno de los proyectos más relevantes del mandato. Los ayuntamientos contribuirán aproximadamente con un 15% del coste de un servicio que solo en nóminas se llevará casi 2,2 millones de euros para pagar a los 45 trabajadores. El nuevo SEIS, que empezará a funcionar en la noche del 1 de enero, tendrá que sumar otros 775.000 euros de gastos de funcionamiento. En total, el servicio supondrá casi 3 millones de euros anuales a las arcas provinciales. A todo ello habrá que sumar otros 887.000 euros para la adquisición de maquinaria pesada de prevención de incendios, con la que se pretende facilitar la creación de 'anillos de seguridad' en torno a los núcleos urbanos.

En materia de carreteras, la Diputación reserva 1,1 millones de euros para nuevas obras de mejora en plataformas viarias. Sumando el mantenimiento de la red provincial y la renovación de la señalización vertical y horizontal, la partida total asciende a 3,2 millones de euros. De Vicente explicó que parte del crédito previsto inicialmente se incorporará más adelante, cuando se conozcan los remanentes, para evitar tener cuantías importantes sin ejecutar durante buena parte del año. Una vez incorporados esos fondos, la inversión total en carreteras superará en unos 900.000 euros la de 2025, acercándose a los 4,5 millones para los 1.230 kilómetros de la red provincial.

El capítulo social vuelve a ser el que más recursos se lleva. Según los datos facilitados por el equipo de gobierno, un 41,08% del gasto total se destina a Servicios Sociales. Las prestaciones como la Ayuda a Domicilio o la Comida a Domicilio aumentan un 6% y las Ayudas de Emergencia Social lo hacen en un 25%, con el objetivo de mantener «niveles homogéneos» de atención en las 225 entidades locales de la provincia.

En los centros propios, la principal inversión será la conversión del ala derecha de psicogeriatría del Centro de Servicios Sociales La Fuencisla en unidades de convivencia, con 1,1 millones de euros. Además, se consignan 100.000 euros para dotar a todos los centros de la Diputación de generadores industriales que garanticen su autonomía eléctrica. De Vicente subrayó que una parte relevante de estas inversiones sociales, en concreto un millón para La Fuencisla y dos millones del PESE II, se financian con los recursos procedentes de la venta de acciones de Quinta Real. «Queremos que pueblos y personas sigan beneficiándose de aquella operación, al tiempo que rehabilitamos nuestro propio patrimonio», señaló.

Otro de los bloques destacados es el relativo al apoyo a la economía productiva y al empleo. En el ámbito empresarial, el Plan Radica, destinado a fomentar la implantación de empresas en polígonos y áreas industriales de la provincia, pasa de 150.000 a 200.000 euros. Se crean por primera vez ayudas específicas para el sector primario, con 605.000 euros para dispositivos de seguridad en naves y vehículos, y se consolidan las ayudas a emprendedores (50.000 euros), al comercio rural (220.000 euros) y a los socios de la marca Alimentos de Segovia, con 120.000 euros.

En materia de empleo, el diputado de Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, destacó un Plan de Empleo Provincial dotado con 1,7 millones de euros o las becas formativas para recién titulados por un importe de 172.800 euros. Moral incidió en que estas medidas se plantean en un contexto en el que la provincia de Segovia figura entre las que presentan menor tasa de desempleo del país, pero «sin renunciar al objetivo de acercarse al pleno empleo y, a ser posible, de calidad».