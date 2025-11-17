El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Diputación y los diputados provinciales, antes de presentar los presupuestos. Antonio de Torre

Segovia

La Diputación contará en 2026 con el presupuesto más alto de su historia

La institución provincial tiene previsto reducir su deuda por debajo de los cinco millones de euros el próximo año

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

El gobierno del Partido Popular en la Diputación de Segovia ha presentado el proyecto de presupuestos para 2026 que asciende a 92,8 millones ... de euros, un 3% más que en 2025. Unas cuentas de las que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, destaca dos claves: el incremento de la inversión –un 42% más en el capítulo destinado a cooperación económica con los ayuntamientos– y una reducción de la deuda del 71,32%, hasta los 4,7 millones de euros, lo que sitúa la ratio de endeudamiento en torno al 5% de los recursos ordinarios.

