La Diputación saca adelante la tasa de Bomberos con los votos en contra de PSOE e IU

El pleno de la Diputación de Segovia aprobó ayer la ordenanza reguladora y la creación de la tasa para la cobertura del Servicio de ... Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que será de cinco euros por habitante para los ayuntamientos de la provincia.

La propuesta contó con el respaldo de los dos diputados no adscritos (los exsocialistas José Antonio Mateo y David Gutiérrez) porque «los parques son una realidad, las sensaciones cuando los visitamos fueron magníficas y creo que es positivo cobrar una tasa», dijo Mateo. Para Gutiérrez, «cualquier partido político que gobernara esta Diputación la pondría», considerándola «justa, ya que cuesta más Netflix o HBO que los cinco euros por habitante que va a suponer este servicio». El único representante de Vox, Pedro Varela, tildó la tasa de «comedida» y consideró «de justicia» que los ayuntamientos asuman «un pequeño coste», aunque se abstuvo porque «es una competencia que debería haber asumido la Junta».

Ana Peñalosa (IU) dijo que se trata de una medida difícil de entender porque es una competencia propia de la Diputación. En este sentido, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, explicó que la Diputación prestará la competencia, pero «es necesario que los municipios al menos sepan lo que cuesta y se sientan partícipes».

Sin embargo, para el grupo del PSOE, «serán los segovianos quienes tengan que asumir el coste de la tasa, y albergamos dudas jurídicas sobre el documento, pues nos parece una ocurrencia», expuso el socialista Máximo San Macario. «Que las izquierdas vengan ahora a cuestionar la imposición de tasas después del tasazo de la basura demuestra su doble lenguaje, su demagogia y las medias verdades», replicó De Vicente.