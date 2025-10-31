El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del pleno celebrado ayer en la Diputación. El Norte

La Diputación saca adelante la tasa de Bomberos con los votos en contra de PSOE e IU

«Es necesario que los municipios al menos sepan lo que cuesta y que se sientan partícipes», dijo De Vicente

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:42

El pleno de la Diputación de Segovia aprobó ayer la ordenanza reguladora y la creación de la tasa para la cobertura del Servicio de ... Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que será de cinco euros por habitante para los ayuntamientos de la provincia.

