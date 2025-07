El proyecto ganador de los presupuestos participativos de 2022 ya es una realidad

Tras casi diez meses de obras, la calle Cantarranas de Madrona vuelve a estar operativa y abierta al tráfico. Se trata de una de las ... principales vías de acceso a este barrio incorporado de Segovia y su reapertura pone fin a una larga intervención que ha transformado por completo la calle, aunque no sin controversia por los retrasos acumulados durante la ejecución.

El Ayuntamiento de Segovia ha invertido en esta actuación 403.099 euros (IVA incluido). La empresa ICR Construcción y Sostenibilidad ha sido la encargada de ejecutar las obras de reurbanización en esta vía de unos 200 metros de longitud, que incluían el soterramiento de servicios, la eliminación del cableado en las fachadas, la modificación del alumbrado público y el cambio de ubicación de las farolas.

Además, se ha ampliado notablemente la anchura de las aceras -que superan ahora los dos metros- y también la de la calzada, que pasa a tener dos carriles. Se ha habilitado un nuevo vial de acceso a una parcela colindante, donde se han creado plazas de aparcamiento en batería y nuevas aceras. Aunque aún quedan algunos remates pendientes, el Consistorio ha asegurado que no afectarán al tráfico ni al paso de peatones.

La remodelación de la calle Cantarranas era una reivindicación histórica de los vecinos de Madrona, que durante años solicitaron al Ayuntamiento una intervención urgente para reparar una vía que se encontraba totalmente deteriorada. De hecho, la movilización vecinal fue clave para que esta obra se convirtiera en el proyecto más votado en la última edición de los presupuestos participativos celebrada hasta la fecha.

Las obras comenzaron en septiembre de 2024 con un plazo de ejecución estimado de seis meses. Los vecinos esperaban estrenar calle en primavera, pero han tenido que esperar hasta bien entrado el verano. En mayo, el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, reconocía públicamente los retrasos y admitía que la empresa ya había agotado incluso una prórroga parcial concedida por el Ayuntamiento. Aunque la constructora solicitó dos meses extra, el Consistorio solo autorizó uno.

El edil señaló a las intensas lluvias de este año como uno de los factores que más han dificultado la ejecución, aunque también criticó la falta de recursos con la que la empresa inició los trabajos. «Se les advirtió desde el principio. También de la importancia de esta obra, porque no se puede mantener cortado durante tanto tiempo el acceso principal a Madrona», subrayó Horcajo.

En aquel momento, no confirmó que el Ayuntamiento de Segovia vaya a imponer penalizaciones por incumplimiento de los plazos acordados. «Si no han cumplido, habrá que estudiar lo que alegan y aplicar las penalidades que correspondan, pero eso lo deben valorar los técnicos. No es una decisión política», aclaró.