Las obras de la calle Cantarranas ya están fuera de plazo

El pasado mes de septiembre comenzaron en Madrona las obras para remodelar la calle Cantarranas, la principal vía de acceso al barrio incorporado de Segovia ... capital. La llegada de las máquinas fue recibida con satisfacción por los vecinos, que llevaban años reclamando al Ayuntamiento el arreglo de la calle. De hecho, fue su movilización la que permitió que la reforma de la calle Cantarranas fuese el proyecto más votado en la última edición de los presupuestos participativos.

Más de ocho meses después del inicio de los trabajos, las obras ponen a prueba la paciencia de los vecinos de Madrona. Eran conscientes de las molestias que siempre suponen este tipo de intervenciones y también eran conocedores de que era una actuación que se iba a prolongar en el tiempo. Pero no tanto. El plazo de ejecución era de seis meses, por lo que confiaban en que durante la primavera pudieran estrenar su remodelada calle. Salvo acelerón durante las próximas semanas, la calle Cantarranas no estará lista hasta el verano.

El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, reconoce los retrasos en la actuación. «Tenían que haber terminado ya», apunta. De hecho, ya se ha agotado hasta la prórroga que pidió la empresa constructora y que fue concedida, tan solo en parte, por el Ayuntamiento. Pidieron dos meses extra y el Consistorio tan solo aceptó uno. Ese tiempo de más para finalizar las obras ya ha transcurrido por lo que la intervención está completamente fuera de plazo.

Horcajo apunta a un invierno y una primavera con abundantes precipitaciones como la principal causa del retraso en la ejecución de la reforma de la calle Cantarranas. Y aunque comprende que las adversas condiciones meteorológicas han condicionado el calendario de trabajo por parte de la empresa encargada de llevar a cabo a la actuación, no justifica todo el retraso. «Empezaron con pocos recursos y ya se les advirtió. Se les ha advertido de que están fuera de plazo y se les ha dicho que tienen que agilizar los trabajos», insiste el edil, que no se atreve a fijar una fecha para la reapertura de la calle. «También se les advirtió de la importancia de esta obra porque no se puede tener cortado tanto tiempo el acceso de la calle principal de Madrona», asegura.

Con una demora en la ejecución más que evidente y un incumplimiento de los plazos, Horcajo tampoco garantiza que el Ayuntamiento de Segovia vaya a abrir un expediente a la empresa para imponer penalidades por el retraso. «Si no han cumplido habrá que estudiar lo que alegan y aplicar las penalidades que correspondan», afirma. «Pero son los técnicos los que lo tienen que valorar. No es una decisión política», precisa.

400.000 euros

La empresa ICR Construcción y Sostenibilidad es la encargada de llevar a cabo los trabajos para la renovación integral de la calle Cantarranas del barrio incorporado de Madrona, una obras que fueron catalogadas por el Ayuntamiento de «necesarias y urgentes» por el mal estado de la vía y una demanda vecinal desde años.

La obra, que cuenta con un presupuesto superior a los 400.000 euros, permitirá la reurbanización de la calle, de unos 200 metros de largo, incluyendo el soterramiento de todos los servicios que transcurren por la zona, la eliminación del cableado existente actualmente en las fachadas y la modificación de la red de iluminación y ubicación de las farolas.

El acabado de la calle presentará aceras de una anchura mínima de dos metros y 6,5 metros de calzada con dos carriles de circulación. Además, también se ejecuta la creación de un nuevo vial que permitirá el acceso a la parcela colindante, donde se crearán plazas de aparcamiento en batería y aceras.