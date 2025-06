Programa de las Ferias y Fiestas de Segovia: viernes 27 de junio

El Norte Segovia Viernes, 20 de junio 2025, 07:45 Comenta Compartir

Segovia encara el último fin de semana de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro con un programa que vuelve a cargarse de actividades. Las actuaciones musicales en la plaza del CIDE protagonizarán la noche.

Aquí puedes consultar todo el programa de las fiestas.

08:30h a 20:00h: HÍPICA. XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

16:00h: BALONCESTO. Partido de exhibición de Baloncesto Femenino. Pabellón Emperador Teodosio. Organiza C.D. Sportdeporte.

18:30h – 22:00h: Plaza de Madrona. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

18:30h – 22:00h: Plaza de Hontoria. ACTIVIDAD INFANTIL / HINCHABLES. Entrada libre.

19:00h: Plaza del CIDE. CONCIERTO MARXA SEGOVIA. ANDY Y LUCAS en su gira de despedida de los escenarios con sus mejores éxitos, y After party oficial by BRESH, la fiesta mundialmente famosa por su ambiente festivo y energía contagiosa. Opening DJ show by Javier Torres, Rouss, Alex Mochales. Entradas en https://marxalive.com.

19:30h: Azoguejo. FEMUKA. Festival Internacional de Música y Artes en la calle. Marching bands y grupos de Percusión. Pasacalles hasta Feria de Día.

20:00h: Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. FEMUKA SHOW. Con los mejores grupos de marching band: Brincadeira (Barcelona), Always Drinking Marching Band (Barcelona), Berzosax (Cáceres) y El Puntillo Canalla Brass Band (La Estación de El Espinar, Segovia). Nombramiento de Musicallejero 2025 a Toni García, músico segoviano.

20:00h: Sala Julio Michel. La Cárcel_Centro de Creación. TEATRO. 'La Cocina de Sergio Mínguez', inspirada en la obra 'La cocina', de Arnold Wesker. Dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Vas de arte. Duración: 85'. Entrada: 10 € https://tickets.turismodesegovia.com/es.

22:00h: Feria de Día-Azoguejo. FEMUKA. Pascalles Marching bands y grupo de percusión.

00:00h: Plaza Mayor. Gran Verbena Concierto a cargo de la ORQUESTA PIKANTE.