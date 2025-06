Programa de las Ferias y Fiestas de Segovia: sábado 28 de junio

El Norte Segovia Viernes, 20 de junio 2025, 07:45 Comenta Compartir

Una de las últimas jornadas de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, con concierto tributo a Los Beatles y orquesta en la Plaza Mayor.

07:30h (control peso) y a partir de las 08:30h (comienzo de la competición): TAEKWONDO. 'IX Open Ciudad de Segovia'. En el Pabellón 'Pedro Delgado'. Organiza C.D. Taekwondo Segovia.

08:30h a 20:00h: HÍPICA. XXXVII Campeonato de España de Equitación con Ponis y Copa de España 2025. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León 'Segovia'. Organiza la Federación de Hípica de Castilla y León.

09:00h a 21:00h: BILLAR. III Open de Billar Bola 9 Memorial 'César Nevado'. Calle La Presa, 3. Sótano (junto a la Sala de Estudios de San Lorenzo). Organiza Club Segopool.

09:00h: TENIS DE MESA. XXIII Torneo «Ferias y Fiestas – XI Trofeo Damián Sanz Merino, en el Pabellón Frontón Segovia. Organiza CD Seghos.

13:00h - 16:30h: Plaza Mayor. MÚSICA. Ruta Mahou Fest. Un microbús con pasacalles y charanga animará las calles de la ciudad.

14:00h: Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. ANIMACIÓN MUSICAL, Charanga La Segoviana.

17:00h: CICLISMO. XLI Vuelta Pinares Segovianos. Memorial 'Félix Merino'. Categoría Élite y Sub-23. Campeonato Provincial. Salida y llegada en paseo Ezequiel González -Restaurante Atenas. (20:00h). Entrega de Premios 20:30h. Organiza Club Ciclismo 53x13 y C.D. Unión Ciclista Segoviana.

17:00h: AJEDREZ. Tradicional Torneo de Simultáneas con el Campeón Provincial. En la plaza de Colmenares (en caso de lluvia se jugará en la Sede del Club Ajedrez UNED). Organiza Ajedrez UNED.

16:00h - 19:00h: Plaza Mayor. TARDEO DE FIESTAS. A cargo de Jchris DJ, ganador del concurso de los 40 Principales Segovia y DJ del Festival Sonorama Ibiza.

18:00h: RUGBY. Torneo Ferias y Fiestas San Juan y San Pedro. Categoría: Senior masculino. Campo Interior a las Pistas de Atletismo. Organiza RAC Lobos.

18:15h: PELOTA. Festival de Pelota a mano Ciudad de Segovia. En el Frontón Segovia. Organiza Club Mano Manista Skurfer

20:00h: Sala Julio Michel. La cárcel_Centro de Creación. TEATRO. 'La Cocina de Sergio Mínguez', inspirada en la obra 'La cocina', de Arnold Wesker. Dirección: Sergio Mínguez. Grupo de Teatro Vas de arte. Duración: 85'. Entrada: 10 € https://tickets.turismodesegovia.com/es.

20:00h: Iglesia de San Juan de los Caballeros. Museo Zuloaga. CONCIERTO. CAMERATA CLÁSICA TMC. Una tarde sinfónica. Camerata Clásica TMC, Vicente Uñón, director. Víctor Fernández, clarinete solista; Carlota Muro, narradora; Blanca Palomar, máquina de escribir. Entradas: General, 12 €. Estudiantes (hasta 25 años), 6 €. Organiza: Fundación D. Juan de Borbón.

21:00h: Paseo del Salón. FERIA DE DÍA. CONCIERTO VERSIONES POP ROCK LOS LAGARTOS.

22:00h: Plaza del Azoguejo. TRIBUTO A THE BEATLES. The Flaming Shakers, el mejor tributo de Europa a The Beatles. Entrada libre.

00:00h: Plaza Mayor. Gran VERBENA a cargo de Orquesta CLAN ZERO.