El primer ascensor urbano de Segovia salva este martes el trámite de Patrimonio

Correr riesgos o quedarse en casa, la disyuntiva de muchos mayores

Segovia no es una ciudad fácil para las personas mayores o con movilidad reducida. Las cuestas y los adoquines de la capital segoviana complican el tránsito por las vías públicas, y a todo ello hay que sumar los obstáculos y las barreras arquitectónicas existentes. Por eso, el presidente de la Federación Provincial de Jubilados Pensionistas Segovia, Pedro Rojo, considera que es muy necesario tomar medidas como la instalación de ascensores en zonas públicas en las que el único acceso es a través de escaleras, con el fin de favorecer la movilidad de este colectivo. «Todo lo que sean facilidades para para los mayores lo defenderemos», afirma. A su juicio, cuando los esfuerzos que tienen que hacer las personas de avanzada edad son tan importantes solo tienen dos opciones: «Correr riesgos o no salir de casa». Por este motivo, indica que existe un elevado número de mayores en Segovia que apenas salen de casa por las dificultades que se encuentran, lo que contribuye al aislamiento y la disminución de la vida activa. Rojo defiende la importancia de que estas personas, «que constituyen un elevado porcentaje de la población de la provincia, puedan continuar su vida con normalidad, salir a la calle y estar activos». En este sentido, explica que las capacidades físicas se van perdiendo con los años, lo que supone ya una importante limitación, «y si a ello se suma la dejadez por parte de las ciudades que no siempre contribuyen a eliminar barreras, no hay nada que hacer». Asimismo, subraya la importancia de que medidas como la instalación de rampas, ascensores o un asfaltado que facilite la movilidad no solo se apliquen en las vías públicas, sino también en espacios comerciales, centros sociales, instituciones, museos y otras zonas turísticas para mejorar la calidad de vida de los más veteranos de la sociedad.