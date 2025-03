Las previsiones meteorológicas retrasan el vaciado de El Tejo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) todavía no ha fijado una fecha para comenzar con el vaciado de la presa de El Tejo. El organismo ... regulador de cuenca tampoco ha calculado aún la cuota inocua del embalse -la altura del agua a partir de la cual si hay rotura no habría peligro para los vecinos- ni ha establecido el tiempo que se tardará en desembalsar por completo la infraestructura situada en la sierra de Guadarrama para poder proceder a las necesarias obras de reparación que motivan su vaciado de urgencia.

Sin fecha todavía para el desembalse, la CHD sí confirma que prácticamente ya se han cumplido todos los trámites para poder iniciar la operación. Sin embargo, hay que esperar a un elemento importante que se escapa de su control: la meteorología. La expulsión del agua del embalse hasta su vaciado debe producirse en unas condiciones de estabilidad que ni se dan en la actualidad ni está previsto que puedan producirse en los próximos días. Según ha transmitido el representante de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), la previsión es que el mes de marzo esté marcado por la inestabilidad.

Si las estimaciones de la Aemet son correctas, el vaciado de la presa de El Tejo, que el pasado enero se decía que iba a ser inminente, apunta ya al mes de abril. «No se puede empezar a desembalsar y que la presa siga llenándose por el deshielo o por las lluvias. Hay que esperar un poco para hacer con seguridad el procedimiento del desembalse», asegura la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso. No tiene influencia para el vaciado, según añadió, el estado del caudal del río Moros.

La representante de la Administración autonómica en la provincia de Segovia precisa que no se ha concretado el número de días de estabilidad meteorológica que se requiere para que la CHD pueda iniciar el procedimiento para dejar sin agua El Tejo. Antes de proceder a ello, también se debe terminar de definir el modo en el que se realizará el vaciado y lograr la autorización de la Dirección General de Aguas. «Queda ese trámite procedimental y administrativo», expone Alonso.

Pese a que el desembalse de El Tejo no tiene fecha y no se espera de manera inminente, la delegada territorial señala que no se han producido cambios en las últimas semanas en la percepción existente sobre el estado de la infraestructura. De hecho, resalta que tras declararse de emergencia las obras el pasado enero hubo un cambio «radical» al conocer, a través del director general de Aguas, que no había un riesgo de rotura inminente.

El proceso entra así en un compás de espera que se traduce en una suspensión de las reuniones semanales del CECOPI que se han celebrado durante el último mes y medio. «Todas las actuaciones de seguridad que se tenían que llevar a cabo se han realizado», declara Alonso, quien precisa que la suspensión de las reuniones no significa que el CECOPI no siga activo o que decaiga el nivel 2 de alerta decretado hace casi un mes. «El nivel 2 sigue activado pero las reuniones de seguimiento no son necesarias. Se harán cuando las actuaciones impliquen la necesidad de hacerlas», comenta.

«El tiempo no nos va a acompañar mucho en marzo y va a ralentizar las actuaciones que se lleven a cabo»

En la última de las reuniones mantenidas, la Confederación Hidrográfica del Duero ha detallado las actividades y actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos días, con especial atención en las pruebas de los desagües y de las válvulas que se realizaron durante la jornada de lunes y que fueron calificadas como un «éxito» por el organismo regulador de cuenca. En ellas se confirmaron los datos obtenidos hace días con un dron submarino, al comprobar que al inicio el agua salía de la presa «un poco turbia» pero rápidamente se volvía más limpia y clara. Se trata, según Alonso, de un indicativo que muestra la existencia de pocos sedimentos en el fondo del embalse.

Vigilancia

Durante la reunión del CECOPI de este martes la confederación también informó al resto de instituciones de su intención de contratar a dos personas para poder mantener una vigilancia 24 horas de la presa de El Tejo, tal y como había reclamado en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de El Espinar. Además, también está previsto que se coloquen dos cámaras de vigilancia para que haya un control en todo momento del estado de la infraestructura. También continúa desde hace días la monitorización de las filtraciones en la presa.

Siguen adelante, según comenta la delegada territorial, las obras que ya desde hace semanas acomete la Confederación Hidrográfica del Duero para poder llevar el agua desde el embalse de Puente Alta, en Revenga, hasta el término municipal de El Espinar y que los residentes que actualmente beben de El Tejo tengan garantizado el suministro cuando se produzca el vaciado del embalse. «Las obras están iniciadas y la CHD se compromete a finalizaras. La competencia del abastecimiento es del Ayuntamiento y también los sistemas de potabilización para que los vecinos de El Espinar tengan agua potable», recuerda Alonso, quien desconoce los plazos en los que se prevé terminar esta intervención.

Es más, la delegada territorial de la Junta tampoco pone la mano en el fuego para asegurar que vayan a estar terminadas antes de que se produzca el vaciado de la presa de El Tejo. «Eso es una decisión que tiene que tomar la confederación», concluye.