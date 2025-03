El Espinar reclama poner vigilancia 24 horas ante el riesgo en la presa de El Tejo

Un recurso natural «único» y de salvaguarda contra los incendios

El alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, destacó que «lo importante es que se ejecuten las obras en El Tejo después de más de 30 años con fugas». La CHD ya trabaja en un estudio para valorar las actuaciones que debe acometer en la presa aprovechando su vaciado , desde reparar la pantalla a derribarla y construir una nueva. Tras conocer este hecho, del que no se han detallado plazos, son muchos los vecinos que han dudado sobre si esta decisión puede ser una estrategia para demoler El Tejo con un carácter definitivo, lo que el regidor ha rechazado.

«Espero que no sea así, no tengo esa certeza; a día de hoy me voy a dejar la vida para que eso no pase, yo estuve de guarda en La Garganta y es el mejor rincón de naturaleza que tenemos en toda la provincia, es la envidia de la otra parte de la sierra, por lo que hay que defenderlo a capa y espada», pronunció.

Los espinariegos asistentes a la reunión informativa dirigida a tratar la posible evacuación en caso de rotura de la presa advirtieron sobre la necesidad de contar con un embalse en el municipio y próximo a la sierra. Ya no solo por el abastecimiento, sino también por la importancia que tiene esta infraestructura a la hora de defender el paraje natural de los incendios. El último fuego que se registró en la zona de La Garganta tuvo lugar el verano pasado. A juicio del regidor y los vecinos, el propio pantano fue el encargado de evitar la propagación de las llamas. «Lo que nos ha librado ha sido la acción rápida y tener el agua tan cerca», concluyó Figueredo.