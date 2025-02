Un dron submarino evaluará durante dos días el estado del embalse de El Tejo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene previsto realizar un análisis durante las próximas horas del estado en el que se encuentran los cimientos y ... el hormigón de la pantalla de la presa de El Tejo, en plena sierra de Guadarrama en su vertiente de Segovia. Se trata de una actuación, que se desarrollará durante este martes y miércoles, con la que se pretende avanzar en la toma de datos necesaria para determinar el estado concreto del embalse del que beben los vecinos de El Espinar y poder decidir así las actuaciones a ejecutar una vez se proceda a su vaciado por cuestiones de seguridad.

Para el análisis de la presa de El Tejo se utilizará un dron submarino que se adentrará en el embalse y tomará datos de la pantalla. Una labor un tanto compleja que se desarrollará durante dos días y que obligará a realizar ligeros cambios en la forma de abastecer de agua a los vecinos de San Rafael, Gudillos, La Estación y El Espinar.

Durante el tiempo que duren los trabajos con el dron los depósitos de los núcleos espinariegos no podrán captar agua del embalse de El Tejo. «Podría llegar a ser succionado por alguna tubería», explica el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, sobre los riegos de mantener el abastecimiento normal desde el embalse. Por ello, se ha ordenado cortar el envío de agua desde la presa a los depósitos mientras esté el dron activo en el embalse. Para no dejar sin suministro a los vecinos, en las últimas horas se han llenado todos los depósitos de agua repartidos por los distintos núcleos de población de El Espinar. De ahí se obtendrá el suministro durante las próximas horas, aunque el Ayuntamiento tiene previsto rellenar los depósitos por la noche -cuando el dron no esté activo en El Tejo- para no correr riesgos y tener el agua asegurada. Según explica el regidor espinariego, la capacidad de los depósitos del agua garantizan el suministro durante más de 48 horas seguidas sin la necesidad de que vuelvan a ser llenados.

Figueredo insiste en que durante estos dos días el suministro de agua está garantizado a los vecinos de los núcleos de El Espinar que obtienen el suministro de El Tejo y descarta cualquier corte, aunque sea puntual. Por el momento, llenar los depósitos es una de las pocas alternativas a El Tejo que tiene el núcleo espinariego para garantizar durante unos días el suministro. También pueden obtener agua del embalse de Vado de las Cabras (de menor capacidad).

A la vez que comenzarán los trabajos con el dron submarino en El Tejo está previsto que tenga lugar una nueva reunión del CECOPI en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Segovia. En ella se esperan conocer nuevas medidas sobre el futuro vaciado de la presa.