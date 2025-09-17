La Policía Local de Segovia exige resolver la «falta de seguridad» de los agentes

Los tiempos para buscar una solución definitiva a los problemas que arrastra la plantilla de la Policía Local de Segovia se han dilatado más de ... lo esperado. El sindicato profesional de policías locales de Castilla y León ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad lleva más de cuatro meses sin convocar la mesa de trabajo, la cual fue creada para estudiar las reivindicaciones y propuestas de mejora del cuerpo de seguridad municipal. Los agentes lamentan una «falta de seguridad» por la existencia de turnos con pocos efectivos, que se agrava con el regreso de las actividades de ocio tras el verano. La formación también hace hincapié en el incumplimiento de compromisos por parte del Consistorio, a lo que se suma la acumulación de impagos de horas extraordinarias desde marzo.

Hay malestar y enfado en el seno de la Policía Local de Segovia. «¿Al equipo de gobierno le preocupa realmente la seguridad de los policías locales? Si es así, debería buscar soluciones, pero no lo ha hecho», aseguran fuentes de la formación sindical. A principios de año se creó una mesa de trabajo para abordar diferentes cuestiones que urgían una solución y, tras una reunión el 8 de mayo, no han tenido lugar más encuentros.

El sindicato propone la implantación de unos servicios mínimos o de referencia por turno de trabajo

«Hemos trasladado al concejal de Seguridad [César Martín] cuatro veces la necesidad de la convocatoria para seguir analizando los asuntos pendientes y las posibles soluciones», relata el secretario general del sindicato en Segovia, Salvador Berbel. Pero todas las peticiones han quedado sin respuesta hasta la medianoche de este lunes, cuando el Ayuntamiento finalmente les emplazó a una reunión para el próximo martes. El aviso del Consistorio fue remitido instantes después de que el sindicato hiciese público un comunicado con los desacuerdos.

La «falta de seguridad» por la existencia de servicios con pocos efectivos es una de las principales preocupaciones de la plantilla. «Puede verse afectada la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos», declara. «Estas circunstancias empeoran tras el verano, pues ahora empezamos otra vez el curso y el ocio en la capital se incrementa desde un 30% hasta un cien por cien», subraya el portavoz sindical.

Seguridad comprometida

Las seguridad se ve comprometida en algunos turnos de noches y de fines de semana, cuando se disparan las intervenciones, pues el cuerpo de seguridad también colabora en accidentes de tráfico y controles de circulación. A ello se unen las jubilaciones, bajas médicas o permisos, como es el de partenidad, que recortan aún más el número de efectivos. «¿Qué hace una empresa que tiene un horario con un número de empleados y de repente cambian las circunstancias? Pues tendrá que contratar a más gente o reducir la jornada laboral», considera el sindicato.

Sin embargo, en el caso de la Policía Local de Segovia, el Ayuntamiento «no busca una solución; todo pasa por el tema económico», esgrime Berbel. El sindicato ha propuesto la implantación de unos servicios mínimos o de referencia por turno de trabajo -mañana, tarde o noche-. En caso de no llegar al número de agentes acordado, aboga por habilitar otros mecanismos para que acudan efectivos a prestar servicio. «Proponemos que se realice con la misma formulación que el cuerpo de bomberos, con guardias localizadas y otras presenciales», defiende.

El periodo vacacional ha finalizado y el equipo de gobierno no ha remitido al cuerpo de seguridad una valoración sobre la reestructuración que sería necesaria para poner en marcha el nuevo sistema. «Se nos ha trasladado un informe del jefe del cuerpo en el que propone una nueva organización que afectaría a los turnos de trabajo, lo que ha creado ansiedad, malestar o crispación, pues se desconoce si se va a llegar a aplicar o no», insiste la formación sindical.

Tampoco hay rastro de la comparativa retributiva de la Policía Local de Segovia respecto a otros cuerpos existentes en la comunidad autónoma que el Ayuntamiento iba a realizar. El sindicato también lamenta que algunos de los acuerdos que se negociaron, como es el incremento de los festivos especiales con el día de Reyes o la subida salarial por trabajo en sábado, se han echado por tierra. «Ahora nos dicen que no es posible; es algo que no nos había pasado nunca, podían tardar algún tiempo más en aplicarlo, pero lo cumplían», lamenta el sindicato profesional.