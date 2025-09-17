El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Segovia. Antonio de Torre

La Policía Local de Segovia exige resolver la «falta de seguridad» de los agentes

El sindicato profesional advierte sobre el problema que afronta una plantilla «mermada» por el repunte del ocio en la capital tras el verano

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:26

Los tiempos para buscar una solución definitiva a los problemas que arrastra la plantilla de la Policía Local de Segovia se han dilatado más de ... lo esperado. El sindicato profesional de policías locales de Castilla y León ha criticado que el Ayuntamiento de la ciudad lleva más de cuatro meses sin convocar la mesa de trabajo, la cual fue creada para estudiar las reivindicaciones y propuestas de mejora del cuerpo de seguridad municipal. Los agentes lamentan una «falta de seguridad» por la existencia de turnos con pocos efectivos, que se agrava con el regreso de las actividades de ocio tras el verano. La formación también hace hincapié en el incumplimiento de compromisos por parte del Consistorio, a lo que se suma la acumulación de impagos de horas extraordinarias desde marzo.

