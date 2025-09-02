El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Local. A. de Torre

El Ayuntamiento de Segovia convoca nueve plazas de agentes de Policía Local

El plazo para presentar solicitudes se abre mañana, 3 de septiembre, y finalizará el día 22

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:34

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes el anuncio de la convocatoria para cubrir nueve plazas de agentes del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Segovia. A partir de hoy, 3 de septiembre, los interesados en optar a la convocatoria disponen de un plazo de veinte días naturales para presentar la correspondiente solicitud.

Estas plazas pertenecen a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales. El sistema selectivo se realizará por oposición en siete de los puestos, mientras que a los dos restantes se accederá por el turno de movilidad, que en todo caso será el de concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de esta convocatoria que se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al pasado 25 de agosto de 2025.

Los interesados pueden consultar el Boletín Oficial de la Provincia o la página web del Ayuntamiento de Segovia. Fuentes municipales señalan que el objetivo que el Consistorio persigue con estas incorporaciones es mejorar el servicio que presta al ciudadano y reforzar la seguridad ciudadana. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  3. 3

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  4. 4

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  5. 5 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  6. 6

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  7. 7

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  8. 8

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  9. 9

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  10. 10

    Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento de Segovia convoca nueve plazas de agentes de Policía Local

El Ayuntamiento de Segovia convoca nueve plazas de agentes de Policía Local