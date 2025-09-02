El Ayuntamiento de Segovia convoca nueve plazas de agentes de Policía Local El plazo para presentar solicitudes se abre mañana, 3 de septiembre, y finalizará el día 22

El Norte Segovia Martes, 2 de septiembre 2025, 20:34

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes el anuncio de la convocatoria para cubrir nueve plazas de agentes del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Segovia. A partir de hoy, 3 de septiembre, los interesados en optar a la convocatoria disponen de un plazo de veinte días naturales para presentar la correspondiente solicitud.

Estas plazas pertenecen a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales. El sistema selectivo se realizará por oposición en siete de los puestos, mientras que a los dos restantes se accederá por el turno de movilidad, que en todo caso será el de concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán conforme a lo establecido en las bases reguladoras de esta convocatoria que se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) correspondiente al pasado 25 de agosto de 2025.

Los interesados pueden consultar el Boletín Oficial de la Provincia o la página web del Ayuntamiento de Segovia. Fuentes municipales señalan que el objetivo que el Consistorio persigue con estas incorporaciones es mejorar el servicio que presta al ciudadano y reforzar la seguridad ciudadana.