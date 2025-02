«En 2024 hubo 3.600 jornadas de la Policía Local que no se llevaron a cabo por absentismo»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, defiende que las patrullas de la Policía Local compuestas por una sola persona se han dado únicamente en ocasiones « ... puntuales» y como consecuencia de la coincidencia de varias bajas en la plantilla del cuerpo policial. Tras las críticas a esta situación por parte del sindicato mayoritario entre los agentes, el regidor expone que en 2024 el porcentaje de absentismo en la Policía Local de Segovia se ha situado entre el 15 y el 20%. Eso sí, insiste en que todas esas ausencias son legales y están justificadas, pero suponen un problema para poder confeccionar los turnos.

Mazarías pone sobre la mesa sus cálculos y afirma que, de media, cada agente de la Policía Local de Segovia no trabajó en 2024 durante 39 días en los que sí lo tenían previsto al contar con un permiso reconocido para ello. «En 2024 hubo 3.600 jornadas que no se llevaron a cabo por absentismo» subraya el alcalde, que matiza que hay agentes que no faltaron ni un solo día a su puesto de trabajo. «Todas legales, pero 3.600 jornadas. Contando con que hay muchos policías que no tienen un solo día de baja, quiere decir que hay otros que acumulan 40, 80 o 120 días de absentismo. Esta es la realidad y una dificultad más para el servicio», asevera. Sin dar nombres, señala situaciones como la del portavoz del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPMCyL). «Hay que atender situaciones como que los delegados sindicales tienen que gastar sus horas. Y cuando un delegado sindical solo trabaja de noche, usa sus horas en el turno de noche. Entendemos que es legal pero nos produce inconvenientes», añade.

En este sentido, afirma que las bajas de los policías locales son de difícil cobertura al tener unas características que impiden el poder recurrir a interinos o bolsas de empleo programadas. Además, defiende que no se haya recurrido a la realización de más horas extraordinarias de los agentes para cubrir las bajas de sus compañeros. «Si no se ha gastado más es porque no ha hecho falta. Lo servicios extraordinarios se han cubierto todos», asevera.

Como posible solución a este problema, no descarta la propuesta realizada por el sindicato de utilizar una fórmula de guardias localizadas similar a la de los Bomberos de Segovia, aunque pide analizar primero la eficacia que tendría este tipo de alternativas en el cuerpo policial. A medio o largo plazo, el alcalde también dice estar abierto a nuevos procesos de ampliación de la plantilla, pero advierte que «no se hacen de la noche de la mañana». Subraya que actualmente Segovia cumple con los ratios tanto de la Unión Europea como de la Federación Española de Municipios y Provincias y lamenta que hasta ahora el sindicato no haya reclamado el cumplimiento del Plan Director que fijaba en 131 el número de agentes de la plantilla de la Policía Local. Sobre este asunto, Mazarías también rechaza que las ratios para establecer el número de agentes tengan en cuenta a los vecinos del alfoz que trabajan en la capital o a los turistas que de media recibe la ciudad. «No es de recibo», declara.

«Motivos económicos»

El alcalde asegura sentirse sorprendido por la «escalada de la tensión» en las negociaciones que a su juicio ha emprendido el sindicato mayoritario de la Policía Local de Segovia. Para Mazarías, la razón principal de sus protestas obedece a motivos económicos y lamenta que en las reuniones que habían mantenido hasta la semana pasada no planteasen sus propuestas por escrito.

Sobre una posible subida salarial, el regidor explica que aceptar las reclamaciones de los agentes de la Policía Local supondría un gasto extra al cabo del año de un millón de euros que el Ayuntamiento no puede asumir en estos momentos. No obstante, no cierra la puerta a un incremento de los salarios de los agentes, sobre todo si tras realizar un análisis completo comprueban que sus retribuciones están por debajo de las que reciben los policías de otros cuerpos municipales similares.

Ante la falta de avances en la negociación, el Sindicato Profesional de Policías Municipales decidió en asamblea iniciar movilizaciones para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Según acordaron, acudirán de paisano a la festividad del próximo 1 de marzo y no realizarán servicios extraordinarios en la Media Maratón Ciudad de Segovia.