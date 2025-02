La Policía Local protesta: de paisano el 1 de marzo y sin refuerzos en la Media Maratón

El Norte Segovia Jueves, 20 de febrero 2025, 09:42 Comenta Compartir

La reunión mantenida por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Segovia con el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPMCyL) ha terminado sin acercamiento entre las partes. Tras la denuncia pública realizada por el sindicato con mayor representación en el cuerpo policial municipal en la que lamentaba las condiciones en las que prestan servicio en Segovia, el encuentro de este miércoles se ha saldado sin grandes acercamientos y con un sentimiento de «decepción» en el sindicato. Ante la falta de avances, la plantilla ha decidido que acudirá de paisano a la celebración de la festividad de la Policía Local el próximo 1 de marzo. Además, no aceptarán la realización de servicios extraordinarios en la Media Maratón Ciudad de Segovia que se celebrará a finales de marzo.

Según el comunicado remitido por el sindicato, no ha habido avances en la petición de obtener un compromiso de no seguir con patrullas de un solo agente. «Pretendíamos que se indicara por parte del concejal de Seguridad al Jefe del Cuerpo de Policía Local que los policías no presten servicio patrulla con un solo agente. El citado concejal no se ha comprometido a atender nuestra solicitud en los términos planteados», asegura el sindicato. En cuanto al establecimiento de un número mínimo de agentes por turno y la implantación de un sistema de guardias localizadas similar al del Cuerpo de Bomberos de Segovia, «la solicitud no es atendida por requerir una valoración económica antes de su implantación y un análisis posterior por el equipo de gobierno».

También está pendiente de un análisis, según se dijo en la reunión, la posibilidad de volver a la fórmula empleada hace meses, que consistía en llamar a un policía que esté librando cuando el turno no cuente con un número de agentes suficiente que garantice la seguridad de los miembros del turno.

Por último, la petición del sindicato de mejorar sus retribuciones salariales para su equiparación con la de otros cuerpos policiales también «precisa de más tiempo para realizar una comparativa».