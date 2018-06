Un policía local denuncia en Comisaría a Alfonso Reguera: «Me dijo que me iba a dar dos hostias» El concejal Alfonso Reguera. / Antonio de Torre El concejal y teniente de alcalde asegura que fue en tono «informal y coloquial» y ha pedido disculpas al agente, pero la oposición en bloque solicita su dimisión MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 24 junio 2018, 20:42

Un agente de la Policía Local de Segovia, delegado sindical de CSIF en el cuerpo, ha presentado una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional por las presuntas amenazas que habría expresado el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde, Alfonso Reguera, el pasado viernes, momentos antes del acto inaugural de las fiestas. El agente, Ángel González, ha confirmado la interposición de la denuncia, aunque no califica los hechos, porque según su relato Reguera le dijo que «si no tuvieras el uniforme puesto te daba dos hostias y te partía la cara». El concejal no niega la frase. Sin embargo, argumenta que «no tenía un tono de agresión ni de amenaza, lo dije en una conversación absolutamente coloquial». En una reunión ayer mismo con el agente, con el jefe de servicio y un representante de CSIF, Reguera pidió disculpas «por si en el transcurso de esa conversación se pudo sentir ofendido».

No esperaba Reguera que hubiera una denuncia a raíz de su «conversación informal», de «cinco minutos», con «una persona a la que conozco desde hace seis o siete años», porque «si se ha dado por aludido o se ha sentido agredido, yo no he tenido esa intención y de ninguna manera he intentado que fuera así». Por eso ayer, tras reunirse con González, el concejal insistió en un breve comunicado en que «no se produjo ninguna amenaza ni agresión» y destacó que «mantiene un absoluto respeto y consideración hacia la labor que ejercen los profesionales que integran el cuerpo de la Policía Local de Segovia».

El policía local ha recogido el incidente en su informe del servicio, pues ese día tenía encomendado el servicio de gala de acompañamiento de la alcaldesa y las damas. El intendente jefe del cuerpo, Julio Rodríguez, comentó ayer que aún no tenía constancia oficial, pues el informe del servicio no lo vería hasta hoy, si bien precisó que «lo normal es que se recoja en el informe del día».

Nada personal

El contexto, según manifestó el agente, fue el del acto inaugural de las fiestas, en el que González estaba de servicio protocolario. Le estaba saludando el concejal Ramón Muñoz-Torrero, delegado de Policía Local, con el que tiene «buena relación», y fue en ese momento cuando se acercó Reguera y manifestó que «este señor no tiene que hacer servicios de gala, le dijo al concejal que tomara nota, y luego se dirigió a mí y me dijo que si no tuviera el uniforme puesto me daba dos hostias».

La presunta amenaza le extrañó al policía local. «No hay nada personal entre Alfonso Reguera y yo, como no tengo nada contra ningún ciudadano del mundo», dijo. Recordó, no obstante, que como delegado sindical y con los demás representantes de la plantilla, «firmamos en su día un artículo en el que contestamos sus declaraciones como portavoz del equipo de gobierno». No las cita en concreto, pero aquellas manifestaciones de Reguera fueron el pasado marzo, en plenas reivindicaciones del cuerpo para pedir la equiparación salarial, aludían a que las retribuciones de la Policía Local están «muy por encima de las de la Guardia Civil y de las de la Policía Nacional y las policías autonómicas», y sus servicios de vigilancia son menores. La reacción de los sindicatos policiales fue presentarse en el pleno para expresar sus reivindicaciones, a las que unieron, con carteles muy visibles, la dimisión de Reguera.

El concejal socialista aseguró ayer que tampoco hay cuestiones «personales» con el agente, con el que no habla «hace cuatro meses». Pero la tormenta ha descargado. La oposición en bloque ha pedido la dimisión de Alfonso Reguera. Raquel Fernández, portavoz del Partido Popular, pide a la alcaldesa, Clara Luquero, que cese de sus funciones a Reguera y le exija la dimisión por su «intolerable actitud», por «faltar al respeto» a la Policía Local, cuyo trabajo «despreció» hace unos meses, y ahora por «atacar verbalmente a un agente, demostrando una actitud revanchista e inconcebible en cualquier cargo público».

Añade el PP que «no son suficientes las explicaciones, ni las disculpas, sino que hay que tomar medidas más contundentes» y la alcaldesa «no puede intentar eludir su responsabilidad ni la de su concejal». Si Luquero no cesa a Reguera, entiende el PP que «comparte el comportamiento reiterado de su concejal», y pedirán la dimisión en el próximo pleno.

Solicitud formal

El grupo municipal de Ciudadanos registrará hoy su «solicitud formal» de dimisión de Reguera, que justifica en la «actitud agresiva, violenta y contraria a los valores de respeto y convivencia», y a la que añade su apoyo al «funcionario atacado» y otros miembros de la Policía Local que, según María José García, «han sido maltratados en otras ocasiones por el propio Reguera». La portavoz de Cs señala «la necesidad de apartar de la vida pública a un concejal que amenaza y mantiene una actitud agresiva», por lo que, si no dimite, la alcaldesa sería «cómplice de esa actitud inaceptable».

Ángel Galindo, concejal de IU, pide explicaciones a la alcaldesa, de manera urgente porque «no es la primera vez que el teniente de alcalde protagoniza una salida de tono», pero añade que, si se confirman las amenazas, «estaríamos ante un caso muy grave y reprobable que debería conllevar responsabilidades políticas». Para IU es «inconcebible» que un concejal tenga estas actitudes «carentes de civismo». De confirmarse, concluye, «Reguera no podría permanecer ni un segundo como concejal».